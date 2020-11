Viby Petanque har 25 års jubilæum

I mange år var der tradition for, at kommunalbestyrelsen i den daværende Ramsø Kommune, stillede op til en hyggelig dyst, hvilket fortsatte til kommunesammenlægningen i 2007. Samme år fik Petanque til opgave at udleje flagstænger med Dannebrog. Det gør vi stadig, og de bliver både bragt og hentet igen.

Gennem mange år blev der leveret en stor frivillig indsats i det daværende cafeteria, (hvor Fitness-lokalet ligger nu). Denne hjælp blev klubben honoreret for, og det hjalp med at holde kontingentet i ro på 250 kr. pr. år. Det samme betaler vi i dag, 15 år senere.

Ud for cafeteriet var der en overdækket terrasse til fælles brug. Det var her, pauserne blev holdt. I mange år tog Petanques medlemmer ejerskab for dette område og sørgede for, at bænkene blev vedligeholdt, og reparationer blev udført, krukker blev tilplantet, baner og omgivelser blev gjort hyggelige og pæne