Sådan kan det komme til at se ud, hvis planerne om flere boliger i Viby Øst bliver ført ud i livet. Illustration fra Roskilde Kommune.

Viby Øst på vej med plads til mere end 300 nye boliger

Heden - 11. november 2020 kl. 08:30 Kontakt redaktionen

Roskilde Kommunes Plan- og Teknikudvalg behandler nu to planer for, hvordan der i den østlige del af Viby kan skabes et attraktivt område tæt på natur og idrætsfaciliteter. Med planerne gør kommunen også plads til et social-psykiatrisk botilbud, skriver kommunen i et nyhedsbrev.

Udvalget behandler en helhedsplan for Viby Øst samt et konkret forslag om lokalplan for området Kavsbjerggård, som kan indeholde 170 boliger. Helhedsplanen omtaler også området Langdyssegård, som kan blive et boligkvarter med 150-200 boliger, der udvikles på længere sigt.

Borgmester Tomas Breddam ser store perspektiver for Viby Øst:

"Vi kan skabe et meget attraktivt område, hvor idræt og natur vil danne ramme for borgernes hverdags- og fritidsliv. Sammen med Skousbo, som allerede er i udvikling, tror jeg, at vi kan få en større variation i boliger, der virkelig vil blive et kæmpe løft for Viby," siger han og fortsætter:

"Der har allerede været et stort engagement omkring, hvordan vi gør Kavsbjerggård til et attraktivt område. Jeg glæder mig til at drøfte det i sammenhæng med de planer for udvikling af hele Viby Øst, som vi nu lægger frem."

Formand for Plan- og Teknikudvalget, Jens Børsting, er også positiv.

"Med helhedsplanen skaber vi både plads til flere idrætsbaner til de lokale foreninger og nye stier og løberuter, så det bliver let at røre sig og komme ud i naturen. I samarbejde med FORS planlægger vi også et vådområde og en åbning af Skensved Å. Det er både godt for biodiversiteten og modvirker fremtidige oversvømmelser. Jeg tror, det her bliver boligområder, som både aktive seniorer og børnefamilier vil stå i kø for at flytte ind i,"siger han.

Lokalplanen for Kavsbjerggård rummer plads til 135 tæt-lav boliger og et social-psykiatrisk botilbud med op til 35 beboere, fordi Københavns Kommune ønsker at rykke en del af Botilbuddet Boserupvej (tidligere Lindegårdshusene) væk fra Roskilde.