Viby Friskole inviterer til ”højskoleaften” om digital dannelse

Torsdag d. 6. februar 2020, kl. 19.00-21.15 har Viby Friskole inviteret psykolog og foredragsholder Ulla Dyrløv til at holde et oplæg med titlen: "Om at tage ansvar for dit barns skærmliv".

Efterfølgende vil der være debat om emnet.

Ulla Dyrløv, der er kendt fra tv-programmerne "Ingen styr på ungerne" og "Aldrig for sent", driver til hverdag Familiepsykologisk Praksis.

Om digital dannelse siger hun:

"Det kræver tid og tillid at lære sine børn at navigere i den digitale verden. Jeg vil under foredraget især komme omkring, hvad skærme gør ved barnets trivsel og udvikling, og hvad det kan betyde for barnet med den manglende tid til nærvær og samvær med de voksne mennesker der er omkring barnet.

Det er vigtigt at få gjort det meget klart, at børn har brug for, at forældrene tager styringen, men samtidig er gode til at lytte og navigere for barnet. Jeg taler ikke for kæft, trit og retning – men styr, lyt og naviger.

Den voksne og barnet er ikke jævnbyrdige, men skal være ligeværdige. Den voksne har en erfaring og et overblik der giver dem det fulde ansvar for at styre og navigere, men barnet er et menneske og er lige så meget værd som en voksen."

Aftenen arrangeres i samarbejde med ROSA, og gæster udefra betaler 50 kr. inkl. kaffe. Betales ved indgangen.

Vi ser frem til en spændende aften.

Vel mødt!