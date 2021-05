Hvis Viby Cityforening bliver nedlagt, vil det bl.a. gå ud over den årlige høstfest, som billedet her stammer fra. Derfor håber den nuværende formand, at nye frivillige er klar til at melde sig ind i bestyrelsen. Arkivfoto:

Send til din ven. X Artiklen: Viby Cityforenings fremtid hænger i en tynd tråd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Viby Cityforenings fremtid hænger i en tynd tråd

Heden - 19. maj 2021 kl. 08:00 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

"Skal vi nedlægge Viby Cityforening?".

Så kontant lyder det i overskriften på indkaldelsen til generalforsamling i Viby Cityforening, som blev sendt ud i sidste uge.

Læser man videre i indkaldelsen, kan man se, at ingen af de fire medlemmer af bestyrelsen modtager genvalg, og at bestyrelsen foreslår at lukke foreningen.

Marianne Vosgerau, der er bestyrelsesformand, ærgrer sig over udviklingen, men fortæller samtidig, at medlemmerne af bestyrelsen er nået til et punkt, hvor de ikke længere ønsker at stå for alt arbejdet alene.

"Det er virkelig ærgerligt, men vi har simpelthen for lidt opbakning fra de erhvervsdrivende. Vi har sendt masser af nyhedsbreve ud, hvor vi har bedt om hjælp i forhold til de ting, vi laver - f.eks. hjælp til juletræspyntning, flagopsætning og høstfest - men der er ikke sket noget," siger hun.

Derfor er det med formandens ord "sidste udkald", hvis cityforeningen skal køre videre. Kommer der ikke nye medlemmer i bestyrelsen efter generalforsamlingen, ser hun ingen anden udvej end at lukke foreningen. Og det vil være ærgerligt for byen, mener hun.

"Der er mange gode arrangementer, som det vil være rigtig ærgerligt at gå glip af. Der vil ikke blive holdt høstfest og lavet julepynt med børnene, og den gode dialog, vi har med kommunen, mister man også."

Marianne Vosgerau anerkender, at folk i dag har meget travlt, og hun er heller ikke udpræget optimistisk i forhold til foreningens fremtid.

"Vi har været nede på knæ og bedt om folks hjælp et utal af gange, uden at der er sket noget, så vi har nok svært ved at tro på, at nogen vil melde sig. Men vi ønsker det," siger hun og fortsætter:

"Det kan også være, at det, der skal til, er, at vi lukker foreningen, fordi der ikke er tilslutning til den. Det er sket før, og så pludselig kommer der en ildsjæl og sætter gang i den, og så blomstrer den igen."