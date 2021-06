Høstfesten, som her fra et tidligere år, er et af de arrangementer, Viby Cityforening plejer at stå bag. Foto: Troels Lund. Foto: Troels Lund

Viby Cityforening overlever lidt endnu

Heden - 23. juni 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen

Det ser ikke alt for godt ud for Viby Cityforening.

Forud for generalforsamlingen den 2. juni havde bestyrelsen meldt ud, at foreningen ville lukke, hvis ikke der kom nye kræfter til, da ingen af de daværende bestyrelsesmedlemmer ønskede genvalg.

Men trods bestyrelsens forhåbninger om et stort fremmøde, kom der ikke nok til at danne en ny bestyrelse.

Hvorvidt det bliver til en lukning af cityforeningen, er dog endnu ikke afgjort. Ifølge vedtægterne kan foreningen nemlig ikke lukkes efter kun en generalforsamling, så nu er en ny berammet til september. Og så håber bestyrelsen, at der på det tidspunkt vil være nok friske kræfter til, at foreningen kan køre videre.

"Vi håber, at medlemmerne vågner op og ser, at det er en nødvendighed, at vi har en cityforening," siger næstformand Inga Skjærris.

Det er bl.a. som talerør over for Roskilde Kommune, at cityforeningen er af afgørende betydning, mener hun.

"Det er os, der har råbt op, f.eks. i forbindelse med, at kommunen vil nedlægge parkeringspladser. Og i forhold til trafiksikkerhed i byen i det hele taget. Det er noget, der skal kæmpes for."

En anden ting, byen vil mangle, hvis der ikke er en cityforening, er arrangementer, som f.eks. den årlige høstfest.

"Mange har ønsket, at der blev holdt høstfest, men det kræver, at nogen melder sig for at løse opgaverne. Vi kan ikke selv - med de hænder, vi har - afvikle en høstfest. Vi har indkaldt til et møde den 24. juni, og så må vi se, hvor mange der kommer, og hvad folk byder ind med," siger Inga Skjærris, som på ingen måde er klar til at give op.

"Vi skal se positivt på det her og se at få gang i det, også efter at alt har været lukket ned pga. corona alle vegne."