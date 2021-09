Viby Cityforening får lov at overleve med et borgerligt islæt, så både borgere og erhvervsliv fremover kan være med, som det også var tilfældet da årets høstfest blev planlagt og løb af stablen. Foto: Privatfoto.

Viby Cityforening overlever i ny form

Heden - 22. september 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Da der i sidste uge var generalforsamling i Viby Cityforening, var det afgørende punkt foreningens fremtid. Ville det lykkes at skaffe frivillige nok til bestyrelsen og det videre arbejde, eller skulle foreningen lukke?

Resultatet blev, at foreningen kan køre videre. Det fortæller Inga Skjærris, der er medlem af bestyrelsen.

"Alle var enige om, at foreningen skulle overleve under en eller anden form. Der kom forslag om, at den også skal have et borgerislæt, så det skal vi snakke videre om i bestyrelsen," siger hun.

Ifølge Inga Skjærris er byens erhvervsliv fortsat presset efter den seneste tids coronanedlukning, og derfor er det vanskeligt at finde tid til bestyrelsesmøder og den slags. Til gengæld er der flere borgere i byen, der ønsker at bidrage, og derfor er tanken om et borgerislæt opstået.

"Da vi skulle finde ud af, om vi kunne holde høstfest, kom der en del borgere fra byen, som gerne ville være frivillige, og som var med til at stable høstfesten på benene. De sagde alle, at de gerne vil være med igen næste år. Så tanken er, at foreningen fremover skal være for både borgere og erhvervsliv, og at der skal laves nogle forskellige grupper, som kan tage sig af at få planlagt og afholdt de forskellige arrangementer, vi gerne vil have i byen."

Ud over at stå for arrangementer og dermed skabe sammenhold i byen har en city- eller borgerforening også en vigtig opgave i at være talerør over for Roskilde Kommune og sørge for, at borgernes og erhvervslivets ønsker bliver hørt.

"Der er behov for en forening, som kan tage kampen op med Roskilde Kommune, eller hvordan man nu skal sige det," lyder det fra Inga Skjærris, som fortsat vil være at finde i bestyrelsen.

"I og med at byen vokser, som den gør, er der også nødt til at være en forening, der kan samle det hele. Når det nye kulturhus kommer, skal samarbejdet uddybes."