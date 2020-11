Der bliver ikke gjort nok for de bløde trafikanter i Viby, mener Viby Cityforening.

Send til din ven. X Artiklen: Viby Cityforening kritiserer Roskilde Kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Viby Cityforening kritiserer Roskilde Kommune

Foreningen mener ikke, at Roskilde Kommune prioriterer trafiksikkerheden i Viby højt nok. Projekt er ikke aflyst, men udskudt, lyder det fra kommunen.

Heden - 18. november 2020 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

"Det er med stor beklagelse, at Viby Sj. City Forening kan læse i medierne, at Roskilde Kommunes mulighed for at få kriselån i forbindelse med Corona-krisen medfører forsinkelse af projekter, som har stor betydning for trafiksikkerheden for specielt de bløde trafikanter, og som i yderste konsekvens kan betyde tab af menneskeliv."

Sådan skriver Viby City- forening i et åbent brev til medlemmerne af Byrådet i Roskilde Kommune.

Brevet, der er sendt den 1. november, udtrykker bekymring for trafiksikkerheden for især fodgængere og cyklister, bl.a. på baggrund af skolesammenlægninger og et øget antal boliger i Viby.

Samtidig undrer foreningen sig over, at trafiksikkerhedsprojekter, der allerede var sat penge af til i 2020, nu er blevet udskudt.

"Vi forstår ikke, at kommunen ikke kan se, at der er et problem herude, og at de ikke laver en ordentlig trafikløsning for byen, så vi kan få løst de helt basale problemer," siger næstformand i foreningen, Inga Skjærris.

Problemerne er bl.a. en dobbeltrettet cykelsti, som skolebørn færdes på. Her har det flere gange været ved at gå galt, som man både kan læse om i Facebook-gruppen "4130 Viby Sjælland", og som en frustreret mor tidligere berettede om i et læserbrev i denne avis:

"Problemet er ikke så meget at skulle krydse vejene. Problemet er mere den dobbeltrettede cykelsti, hvor bilister gang på gang glemmer at se sig til højre og dermed overser de cyklister, der kommer cyklende derfra! Jeg har desværre set dette ske flere gange selv med egne øjne, men i dag var det min egen søn på 11 år, der skulle opleve dette!!! En mors værste mareridt...! Heldigvis fik han undveget bilen, der kørte frem uden at se sig til højre. Men for at undvige bilen slingrede min søn dog helt ud på Ørstedvejens vejbane!" skrev Karina Kuster i sit læserbrev.

Ifølge Inga Skjærris er udskydelsen af trafiksikkerhedsprojekterne i Viby med til at give borgerne en følelse af at blive prioriteret lavere end resten af kommunen.

"Jeg føler, at vi bliver smidt ud til højre, når kommunen ikke sørger for, at infrastrukturen er i orden, før man begynder at udbygge byen. Jeg synes simpelthen ikke, det er et byråd værdigt," siger hun.

Jens Børsting, der er byrådsmedlem og formand for Plan- og Teknikudvalget i Roskilde Kommune, medgiver, at det kryds ved Grønningen, der skulle have været igangsat og muligvis også færdiggjort i år, er blevet udskudt. Det findes der dog en god forklaring på, mener han.

Ophævelsen af anlægsloftet, som coronaen førte med sig, betød nemlig, at Roskilde Kommune fik mulighed for at sætte flere projekter i søen til en samlet værdi af omkring 41 millioner kroner. Det betød dog, at forvaltningen fik travlt med at indhente tilbud og tegne kontrakter, som skulle være i hus inden årets udgang. Og da man ikke samtidig øgede bemandingen i forvaltningen, var der nogle sager, der måtte lægges til side i en periode, bl.a. projektet med trafiksikkerhed i Viby.

"Det er et spørgsmål om at prioritere de ressourcer, vi har. Da vi valgte at fremrykke et større antal projekter, var vi nødt til at skubbe det andet, og det kunne ikke komme ind i den pakke, coronaen gjorde mulig, fordi pengene til projektet allerede var bevilget," siger Jens Børsting.

Han understreger samtidig, at projektet ikke er aflyst, men blot udsat fire-fem måneder. Og indtil det står færdigt, appellerer han til Viby-borgerne om at gøre en ekstra indsats.

"Forældre, lærere og andre må sørge for at instruere børnene om, hvordan de skal cykle og gå på den skolevej, indtil den bliver mere sikker."

Derudover ligger det ifølge Jens Børsting i planen, at der skal laves to kryds ved Skousbo inden for kort tid. Og så mener han absolut ikke, at der er grundlag for at føle sig nedprioriteret i Viby.

"Vi har en hel kommune, hvor vi prøver at få det til at falde i hak rundt omkring. Skal vi bruge flere penge på at fremrykke de ting, skal vi tage dem fra skoler, de ældre eller noget tredje. Vi har mange tanker om, hvordan vi kan gøre noget for byen. Viby er et fokusområde, og i takt med boligudviklingen, udvider vi også infrastrukturen," siger Jens Børsting.