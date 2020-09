Se billedserie Marie Priem har skrevet bogen ?Skrædderkaninerne lytter til træerne?, som ligger til grund for fortællekoncerten ?Lyt til træerne? . Foto: Kristian Skaarhoj

Send til din ven. X Artiklen: "Vi vil gerne være en modpol til det sædvanlige børneunivers Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

"Vi vil gerne være en modpol til det sædvanlige børneunivers

"Klassisk dannelse for små børn er på programmet, når Borup Bibliotek på lørdag inviterer til fortællekoncert. Bag koncerten står bl.a. Marie Priem fra Borup, der har skrevet og illustreret flere børnebøger.

Heden - 23. september 2020 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På lørdag er der fortællekoncert ved biblioteket i Borup for børn i alderen to-syv år og deres voksne.

Fortællekoncerten "Lyt til træerne" er lavet over børnebogen "Skrædderkaninerne lytter til træerne", der er skrevet og illustreret af Marie Priem. Bogen handler om to kaniner, Zig og Zag, som har det alt for travlt, men finder ud af, at det er godt at stoppe op og finde roen.

Og lige præcis det budskab ønsker Marie Priem at formidle videre til sit publikum:

"Vi vil gerne sætte den travle hverdag på pause og have en stund sammen, hvor børnene kan finde ro og bare lytte til musikken og fortællingen. Det skal være stille, roligt og fyldt med nærvær."

Marie Priem, der selv bor i Borup, har ved fortællekoncerten selskab af Karen Duelund Guastavino og Louise Schrøder. Sammen sørger de for, at de små børn får en fortælling serveret med levende klassisk musik og sang.

"Vi vil gerne være en modpol til det sædvanlige børneunivers på iPad'en, hvor det hele foregår i et hæsblæsende tempo med klovne, sjov og ballade. Den slags er helt fint, men vi vil gerne tilbyde dem en pause, som er bygget op over klassisk musik."

Og netop den klassiske musik er vigtig at introducere børnene til, mener Marie Priem.

"Al den musik, vi har i dag, er udsprunget fra den klassiske musik. Børnene skal nok blive præsenteret for alt det andet, men klassisk musik hører de ikke nødvendigvis. Så det her er en mulighed for at præsentere dem for en type musik, de måske ikke får ind af sig selv. Det er klassisk musikdannelse for små børn, og det er helt nede på starterplan, så man kan være med, selvom man slet ikke kender noget til klassisk musik."

I fortællekoncerten er den klassiske musik med til at understøtte historien og budskabet. Marie Priem håber, at den kan være med til at åbne sanserne hos tilhørerne, så de oplever verden gennem musikken og fortællingen.

Og hvis fortællekoncerten efterfølgende giver børnene lyst til at læse bogen selv, er det kun en yderligere bonus.

"Børnene møder det skrevne ord levende til koncerten, men mange gange har vi oplevet, at børnene gerne vil have bogen med hjem og læse den bagefter. Så det kan også vække en lyst til selv at åbne bogen og få den læst derhjemme."

Der er gratis tilmelding til fortællekoncerten på koegebib.dk.

Af hensyn til corona-smitte er forestillingen udendørs.