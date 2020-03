”Vi lærer, at vi er afhængige af hinanden”

Corona-krisen har vist, at der er et fantastisk sammenhold i befolkningen og en stor vilje til at gøre noget for andre. Det forfærdelige er bare, at vi ikke kan hjælpe, som vi gerne vil, lyder det fra sognepræst i Borup Katrine Winkel Holm.

Da statsminister Mette Frederiksen onsdag den 11. marts på et pressemøde bekendtgjorde, at en stor del af Danmark ville lukke ned i to uger, fik det godt nok nogle mennesker til at haste til supermarkedet og købe toiletpapir, gær og andre fornødenheder. Men bortset fra disse nærmest panikagtige reaktioner har danskerne vist stort samfundssind og reageret utrolig positivt på restriktioner og begrænsninger. Det mener Katrine Winkel Holm, der er sognepræst i Borup, Kimmerslev, Nørre Dalby Pastorat.

”Folk, der hamstrede, gik nok i panik, ligesom man nogle gange kan komme til den 23. december, når man skal købe ind til alle juledagene. Men jeg synes slet ikke, det var så slemt. Jeg er ret imponeret og synes, folk gør det rigtig godt. Der er et fantastisk sammenhold, og rigtig mange ønsker at hjælpe hinanden. Vi må alle give afkald på en masse ting, men vi lærer, at selvom vi er afsondret, er vi afhængige af hinanden.”

Den helt store udfordring er bare, at vi ikke kan hjælpe hinanden på den måde, vi gerne vil.

”Vi bliver mere og mere bange, men vi kan ikke tage hinanden i hånden og være sammen med dem, vi holder af. Det bedste er at lade være med at gøre noget, og det er meget naturstridigt. Vi vil gerne opsøge og hjælpe. Så det er virkelig en prøvelse og hård tid som samfund, familie og venner.”

Som præst er det også en stor udfordring ikke at kunne hjælpe, som man gerne vil. En følelse af magtesløshed, når man f.eks. ikke kan holde gudstjenester eller tage ud og snakke med folk. Men så må man tale sammen på afstand.

Det var også et af budskaberne, da Dronningen den 17. marts holdt sin tale til befolkningen. Og det var en meget vigtig tale, fordi den var med til at give en følelse af sammenhold, mener Katrine Winkel Holm.

”Dronningen bliver sat til at sige de mest barske ting. Hvor meget vi har til fælles, og hvor meget vi har brug for hinanden. Vi mærker, at vi hænger sammen som land. Der er virkelig et fællesskab, vi trækker på.”

Selvom det kan være svært at få øje på særlig meget positivt, når vi dagligt får meldinger om flere og flere indlagte på hospitalerne og flere dødsfald, tror Katrine Winkel Holm, der kan være en værdifuld læring at hente midt i krisetiden.

”Vi synes, det her en undtagelsessituation, og det er det også. Men vi mærker alle, hvor hjælpeløse vi er, når det kommer til stykket. Alt, hvad vi har planlagt, er lagt væk. Vi kan ikke selv bestemme over vores hverdag og vores liv. Alt er usikkert. Men måske er det også sådan, det er i virkeligheden. Oplevelsen af det ekstreme er måske med til at åbne vores øjne for, hvor lidt vi i virkeligheden bestemmer selv. Det er også det, vi hører i kirken. Vi er afhængige af det, der er større end os. Det kan man nemt glemme til hverdag, når det hele går rigtig godt. Men sådan en katastrofe, der rammer vores samfund, er med til at åbne øjnene for, hvor lidt vi kan. Jeg håber og beder selvfølgelig om, at alle kommer godt igennem krisen, men samtidig håber jeg også, vi bruger lejligheden til at tænke over nogle fundamentale ting i tilværelsen.”

Og så slutter præsten, inspireret af myndighedernes anbefalinger, med en opfordring til befolkningen:

”Vi skal vaske hænderne og også helst folde dem. For vi skal huske, at man altid kan henvende sig til Vorherre.”