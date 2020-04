”Vi er heldigvis en familie, der godt kan lide at være sammen”

Hvordan ser hverdagen ud, når både børn og forældre skal arbejde hjemmefra? Vi har besøgt familien Lynge Vingborg i Borup for at høre, hvordan de får hjemmearbejde og familieliv til at gå op i en højere enhed.

I den dejlige forårssol har familien Lynge Vingborg bænket sig ved den ene ende af deres terrassebord – i behørig afstand til journalisten, der har fået plads ved den anden ende. Forældrene Lise og Niels og døtrene Laura på 14 år og Nanna på 11 år har sagt ja til at give et indblik i deres hverdag, som med coronakrisens indtræden pludselig er blevet radikalt forandret.

Før den delvise nedlukning af Danmark gik Laura og Nanna på Viby Friskole og havde en helt almindelig hverdag med kammerater og fritidsaktiviteter. Lise gik på arbejde som kreativ grafisk designer i Brøndby Kommune, og Niels havde sin hverdag som systemadministrator i Sorø Kommune.

Nu er de alle fire sendt hjem fra skole og arbejde i bestræbelserne på at undgå spredning af coronavirus. Hjemsendelsen er dog ikke ensbetydende med ren afslapning, for både børn og voksne har fået arbejde med hjem, der skal laves.

En af udfordringerne for pigerne er, at de ikke på samme måde har mulighed for at tale med deres lærer eller klassekammerater om de opgaver, de skal løse. Og for Nanna var det i begyndelsen også svært at vænne sig til at skulle bruge computer hele tiden.

Nanna: Jeg er ikke så vant til at se lektier og den slags på computeren, så det har været lidt svært at finde mine lektier og skrive dem ind på computeren.

Lise: Ja, du har mere været vant til papir og blyant, men nu er du blevet virkelig skrap til det. Og så er det, at hjælpelærerfunktionen kommer ind. Også når de skal have hjælp til at tage hul på en opgave. Det kan godt være svært, når man ikke lige kender stoffet.

I den første tid sad Laura på sit værelse med skoleopgaverne, men havde svært ved at komme i gang. Netflix-serier på telefonen var mere fristende, og opgaverne blev lavet i sidste øjeblik. Nu er hun rykket ind i ”kontorfællesskabet” i stuen, og det har givet mere struktur og overblik, så opgaverne bliver lavet i bedre tid.

Familien har dog valgt at tage den med ro om morgenen.

Laura: Vi sover længe og står stille og roligt op. Så kan vi godt finde på at beholde nattøjet på. Kl. 9 ser vi sofaskolen, som er lærere, der underviser live i enten dansk eller matematik. Og så går vi stille og roligt i gang med dagens opgaver bagefter.

For de voksne er arbejdet ikke så forskelligt fra tidligere.

Lise: Lige nu er jeg i gang med at lave en strategifolder, som jeg layouter og tegner illustrationer til. Det gør jeg på computeren, så om jeg sidder på mit arbejde eller derhjemme betyder ikke så meget. Nu er det bare Laura, Nanna og Niels, der er blevet mine kolleger. Det eneste, jeg savner, er en lidt større skærm. Men kaffen er god og selskabet også, så jeg synes, det går rigtig godt.

Niels: Jeg synes, de største udfordringer ved at arbejde hjemme er, at man ikke er i de vante omgivelser. I disse dage laver jeg fjernundervisning af medarbejdere, og det går fint, men det er selvfølgelig ikke den samme feedback man får, som hvis man sidder sammen i et undervisningslokale.

Familien gør, hvad den kan, for at gøre hverdagen afvekslende og hyggelig. F.eks. aftaler de nogle gange, at det er tid til hjemkundskab, og så bager de kage og hygger sig. Eller også laver de bål i haven og kalder det friluftsliv. Den kreative side får også plads med tegneskole, hvor en grafisk facilitator hver dag sidder og tegner online med sine børn.

Lise: Man kan mærke på humøret, at billedkunst, hjemkundskab og friluftsliv er godt for familiens ve og vel.

Det er ikke nogen hemmelighed, at det er svært for især pigerne, at de ikke må se deres kammerater.

Laura: Det er irriterende, og jeg savner det mega meget. Den anden dag var jeg ude at gå med nogle veninder her i Borup. Vi gik på afstand af hinanden i skoven, men det er rigtig underligt, at man ikke må kramme. Jeg kan også godt mærke, at jeg nogle gange mangler det frirum, det er at tage til drama om tirsdagen eller tage på job.

Nanna: Jeg synes også, det er lidt irriterende, for jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal lave. Så får jeg lyst til at være sammen med mine venner, men det må jeg jo ikke.

Den delvise nedlukning af samfundet har også fået andre konsekvenser for familien. Senere på foråret skulle Laura have været konfirmeret, men det er nu udskudt til august.

Laura: Det var lidt hårdt for mig. Jeg har gået og talt ned til det, lige siden jeg var helt lille, og tegnet min konfirmationskjole. Det er også lidt underligt at skulle sige til gæsterne, at det er en anden dag, og få det hele til at gå op alligevel. Men så tænker jeg også på alle dem, der har mistet en af deres nærmeste. Så tænker jeg; skulle jeg så virkelig være ked af, at min konfirmation er blevet udskudt. Så skal jeg måske bare være glad for, at jeg er herhjemme og har en have og et stort hus at være i.

Lise: Vi skulle også have været i Legoland og Lego House i påsken, det havde Laura og Nanna fået i julegave. Meget af det, man har gået og glædet sig til, er udskudt. Men jeg synes, forklaringen har været god. Det rammer os alle og får en pris for os alle sammen, hvis vi ikke passer på.

Familien prøver at snakke sammen om deres bekymringer og har bl.a. også set nogle af pressemøderne sammen.

Lise: Nogle gange har Nanna syntes, at det var lidt voldsomt. Hun blev rigtig ked af det og bange efter det første pressemøde, hvor statsministeren sagde, at nu lukker vi ned. Men så har vi set noget af det på Ultra, som er lidt mere i børnehøjde.

Niels: Jeg synes, det værste er den her bekymring for, hvornår det dukker op her. Det er en mærkelig lomme at være i. Vi går herhjemme og hygger os, og imens hører man om, hvordan virussen raser, og hvor alvorligt det er. Det er en mærkelig kontrast. Samtidig tænker man også, hvad der kommer til at ske bagefter, når vi kommer ud på den anden side. Hvad er det så for et samfund, hvordan ser økonomien ud, og hvad kommer det til at betyde i forhold til arbejdsløshed.

Alle er dog enige om, at det har gjort noget godt for familien at være så meget sammen.

Lise: Vi kan heldigvis godt lide at være sammen, og jeg synes, at vi fungerer godt sammen. Jeg synes, vi er gode til at finde på ting, og der går også lidt feriestemning i den. Jeg ved, at det er en utrolig alvorlig situation, og jeg kan godt blive bekymret, f.eks. for vores bedsteforældre, men når det er sagt, så synes jeg, det er enormt hyggeligt og en stor gave at få så meget tid sammen.