Vejen var banet for bedemanden

Selvstændig: Fra kok til tjener til graver til bedemand - servicefag har altid tiltrukket Jacob Olsen, som driver Jacob Olsens Begravelsesforretning på tiende år

Ejby: Allerede som dreng var Jacob Olsen nogle gange med, når hans far ind imellem arbejdede som afløser for den lokale bedemand. Faderen var ellers graver. Der er således en vis logik i, at den i dag 57-årge Jacob Olsen gennem de seneste ti år har drevet Jacob Olsens Begravelsesforretning i Ejby, kan han godt se, når han tænker tilbage. Dertil kommer en naturlig tiltrækning af servicefag.

- Det har hele tiden ligget der et eller andet sted. Jeg er oprindeligt uddannet kok og tjener. Derefter blev jeg graver ved Borup og Ejby Kirke, inden jeg i 2009 startede min forretning, fortæller Jacob Olsen.

Han arbejder alene i sin begravelsesforretning og nogle vil måske synes, at det kan virke som et ensomt og hårdt job at rumme kundernes naturlige sorg dag efter dag. Sådan ser Jacob Olsen slet ikke på det.

- Jeg kan godt lide at snakke med folk og jeg kan godt lide at hjælpe dem. Jeg kan bedst lide at snakke med kunderne hjemme hos dem selv i deres vante rammer. Det giver tryghed og plads til at kunne udtrykke sorgen. Det giver mig også indtryk af, hvem de er og deres og den afdødes miljø, forklarer bedemanden.

En hård tid

Han startede sin forretning helt fra bunden og måtte det første år supplere sin indtægt med natarbejde hos Roskilde hjemmepleje. En hård tid for ham og hans familie. Senere fik han etableret et godt samarbejde med en kollega i Solrød og tog både Danske Bedemænds grunduddannelse og den supplerende diplomuddannelse, som han afsluttede for to år siden.

I dag er han veletableret og har kunder over hele Sjælland.

- Man skal uddanne sig og blive ved med at uddanne sig. Man får altid noget med sig - om ikke andet så et lidt større netværk, oplever Jacob Olsen.

At tackle sorgen

Gennem uddannelsen har han udover praktiske færdigheder som bogføring, markedsføring, økonomi, løfteteknik lært teknikker til den gode samtale - også når kundens sorg af forskellige årsager er særlig stor.

- Det er vigtigt at kunne tackle de pårørendes sorg i nu’et - og lægge det væk igen. Mit jakkesæt er som et skjold, som jeg tager af, når jeg kommer hjem. Lidt ligesom præsten tager præstekjolen af, forklarer Jacob Olsen.

Selvom han er professionel, er han dog også et helt almindeligt menneske - og enkelte situationer kan kræve efterfølgende bearbejdning.

- At se børn stå og kigge på deres mor i kisten - da skal jeg være meget professionel og det kan også godt kræve, at jeg snakker med nogen bagefter for at få det helt på plads hos mig selv, konstaterer han.

Et servicefag

Langt størstedelen af hans arbejde består dog af de mange praktiske ting, der skal være på plads i forbindelse med begravelser, bogføring og løbende kontakt med alle de involverede - eksempelvis præster, kirketjenere, gartnere og blomsterhandlere. Logistik fylder meget i hverdagen for det hele skal klappe og de pårørende skal have en god og værdig afsked med deres kære.

- Jeg kan godt lide at tale med folk og lytte til folk. Jeg kan mærke, at når vi har talt sammen, så slapper de lidt mere af, fordi de ved, at nu er der én, der tager over. Det er jo et servicefag og det giver mig noget at være der for folk i sorg, siger Jacob Olsen.

Af Henrik Førby Jensen