Vækstfabrikken Køge får nye lokaler og nye tilbud på hylderne

Iværksættere har nu mulighed for at lægge billet ind på en kontorplads på Vækstfabrikken Køges nye lokation.

Heden - 17. marts 2021 kl. 08:30

Vækstfabrikken i Køge, der tilbyder et udviklingsmiljø for lokale, ambitiøse iværksættere, flytter til nyrenoverede lokaler i Nørregade i centrum af Køge. Det sker for at rykke det levende iværksættermiljø tættere på resten af Køges erhvervs- og kulturliv.

Samtidig er strategien for Vækstfabrikkerne blevet tilpasset, så der nu kommer endnu skarpere fokus på virksomhedernes udviklingsrejse og deres indbyrdes netværk.

Bag Vækstfabrikken Køge står Erhvervshus Sjælland og Connect Køge, og målet er, at det skal være meget mere end bare et kontorhotel. Med de rigtige rammer og en målrettet facilitering vil de skabe bedre muligheder for, at mindre virksomheder kan identificere og udvikle en profitabel forretning.

"På Vækstfabrikken Køge vil man opleve, at man flytter ind i et miljø, hvor der er interesse og stor opmærksomhed for de virksomheder, der lejer sig ind. Vi vil skabe et miljø, hvor virksomhederne og eksterne relevante interessenter får lyst til at engagere sig i hinanden, så man får et relevant netværk, der yder en positiv indflydelse på virksomhedens udvikling. Det krydrer vi så med inspirerende arrangementer, 1-1 møder med relevante rådgivere og adgang til investorer," fortæller erhvervskonsulent Jes Pettersson fra Connect Køge, som bliver den daglige leder af Vækstfabrikken Køge.

"På den anden side betyder det også, at vi har nogle forventninger til vores lejere. Nemlig at de har et ønske om at udvikle sig, at de er nysgerrig på de andre virksomheder i huset, og at de byder ind med at skabe et godt miljø. På den måde kan vi få skabt et unikt erhvervsmiljø, som skaber værdi for alle involverede," siger Jes Pettersson.

Det er er ikke kun Vækstfabrikken i Køge, der fornyer sig. Faktisk er det hele strategien omkring vækstfabrikkerne på Sjælland, som er under fornyelse.

Erhvervshus Sjælland, dengang Væksthus Sjælland, grundlagde i 2010 og frem til 2012 14 vækstfabrikker på Sjælland sammen med en lang række lokale partnere. Det skete for at kunne tilbyde lokale iværksættere et inkubatormiljø.

Vækstfabrikkerne tilbyder i dag et udviklingsmiljø, hvor iværksættere både har en kontorplads, et udviklende fællesskab og samtidig løbende sparring og vejledning fra Erhvervshus Sjællands forretningsudviklere.

I 2019 blev strategien tilpasset, og Erhvervshus Sjælland valgte at fortsætte med færre vækstfabrikker, men til gengæld med større vækstfabrikker, og med et endnu skarpere fokus på virksomhedernes udviklingsrejse.

"Vækstfabrikken i Køge på den nye lokation er en af de vækstfabrikker, som der vil blive satset på. Målet med vækstfabrikkerne er at nå ud til dygtige og relevante iværksættere og være med til at sikre, at mulighederne for vækst er optimale i særligt de første fem år af iværksætternes rejse," fortæller Mads Váczy Kragh, direktør for Erhvervshus Sjælland.

Vækstfabrikken er for opstartere, som har behov for inspiration, netværk og forretningsudvikling, og som samtidig har store ambitioner for deres virksomhed.

Vil man vide mere om Vækstfabrikken Køge og om mulighederne for en plads, er man velkommen til at kontakte Jes Pettersson, erhvervskonsulent fra Connect Køge, på tlf.: 20 52 94 04 eller e-mail: jp@connectkoege.dk.