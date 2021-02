VG Fodbold U14 trodser corona og giver den gas

Udviklingen blev til dels hjulpet på vej af et samarbejde med firmaet ProDefending, som bød på sprinttræning på højt niveau, og to træninger med den tidligere professionelle Brøndby-spiller Peter Foldgast, som gav gode råd og fif til angrebsafslutninger.

Det er også lykkedes at finde nogle sponsorer, som skal være med til at sikre en rigtig hyggelig og velfortjent aften til drengene.

Der skal lyde en stor tak til sponsorerne for den flotte opbakning. Nu er det så op til drengene at sikre at festen også bliver en realitet. Dermed vil formen være sikret i forhold til to nye angrebstræninger med Peter Foldgast, der ligger og venter, når træningen starter igen. Dette suppleres desuden med en træningsaften med en af Danmarks hurtigste sprintere, Tobias Gorgone Larsen, der kommer forbi og sikrer endnu hurtigere fødder hos de seje drenge.