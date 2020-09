Se billedserie Cirkusvognen fra Cirkus Arena har i to år været Lotte Ankerstjernes hjem på campingpladsen Corona ved Borup. Nu skal hun arbejde i København og har købt en lejlighed, så derfor sælger hun cirkusvognen. Men hun har været glad for at bo i den. ?Jeg elsker minimalisme, men jeg er også til luksus, og derfor synes jeg, denne vogn er den perfekte kombination,? siger hun til DBA Guide.

Send til din ven. X Artiklen: Unikt på DBA: Cirkusvogn til salg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unikt på DBA: Cirkusvogn til salg

Cirkus Arena-vogn, der i øjeblikket står på Corona Camping ved Borup, er sat til salg. Ejeren bliver sur, hvis du kalder den for en campingvogn. Men vognen forpligter også, så den nuværende ejer har måttet lære

Heden - 03. september 2020 kl. 08:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Løver, elefanter og balancerende prinsesser.

Cirkusverdenen er kendt for at være kulørt, og det gælder også, når forestillingen er forbi. For vi kender alle til de gule og røde cirkusvogne, som transporterer det gøglende folk gennem landet om sommeren. Og lige nu har du muligheden for at skrive dig ind i en cirkusfortælling. En vaskeægte cirkusvogn er nemlig til salg på DBA.

"Cirkusvognen har rejst med Cirkus Arena indtil for fem år siden. Herefter købte et ældre par fra Århus vognen, satte den i stand, og for to år siden blev den så min," fortæller den nuværende ejer, Lotte Ankerstjerne fra Borup, til DBA Guide.

I vognens cirkustid gav den husly til hele otte medarbejdere fra cirkus. En mandskabsvogn til daglejere.

"Daglejere er dem, der laver det hårde arbejde. Det er dem, der får cirkus op at stå," forklarer 55-årige Lotte.

Vognen var således delt op i 4 små værelser, og det kan stadig ses i dag, hvis man blot kigger efter de blændede døre på cirkusvognens ydre.

I det lys må man sige, at Lotte har levet luksuriøst - hun har ikke delt sin vogn med syv personer - kun med sin ene hund, og alligevel er vognen nu ikke længere tilstrækkelig for hende. Eller det vil sige; det er faktisk ikke selve vognens skyld, at den skal sælges. Det er mere dens beliggenhed:

"Jeg har fået arbejde i København, og derfor har jeg nu købt mig en lejlighed, så jeg kan bo tæt på arbejdet. Her, hvor cirkusvognen har sin plads nu, er der for langt med offentlig transport hver morgen," fortæller Lotte til DBA Guide.

For de fleste vil det være en stor omvæltning at flytte i en cirkusvogn. Det var det også for Lotte, men på en anden måde end det ville være for os andre. Da Lotte for to år siden købte den farverige vogn, havde hun i to år boet på en yacht.

"Jeg havde lidt penge på kontoen, og så har jeg levet lidt i sus og dus i nogle år. Jeg købte blandt andet en yacht, og så så jeg cirkusvognen og tænkte, det var den oplagte mulighed for at gøre noget andet. Jeg havde ikke dengang lyst til at flytte tilbage i en lejlighed. Jeg kan godt lide at bo minimalistisk, tæt på naturen, men dog også lukseriøst. Derfor slog jeg til, da den her cirkusvogn kom til salg på DBA. Jeg har været rigtig glad for den. Det er virkelig en dejlig vogn."

Køber du Lottes cirkusvogn, får du en vogn i topkvalitet. Den har nemlig fået en ordentlig overhaling af de ejere, der passede på den før Lotte. Ejerne har isoleret vognen, de har tilført den klimaanlæg, sat nyt el ind og i det hele taget sørget for, at vognen fremstår helt ny indvendig. Badeværelset er moderne og lækkert, og de røde fliser i brusenichen sørger for, at man end ikke når man går i bad glemmer vognens fortid.

Fliserne går igen i køkkenet, som fungerer med køleskab og vandhane.

"De tidligere ejere har også sat flere vinduer ind i vognen," fortæller Lotte til DBA Guide.

De nye vinduer finder du på badeværelset og i soveværelset. De er runde og ligner glas, der også kunne tilbringe livet til søs. Vinduerne tilfører gangske vist cirkusvognen mere lys, men praktiske er de ikke:

"De kan kun åbnes udefra," griner Lotte og fotæller også, at man ikke kan nå dem uden at bruge en stige.

Så hvis du har det varmt en nat i soveværelset, må du møffe dig helt ud af vognen og finde en stige for at få åbnet til kulden.

De fleste ville nok sidestille en cirkusvogn med en campingvogn eller et kolonihavehus, men for Lotte er der væsentlig forskel. En af dem er, at hun synes, hendes cirkusvogn har mere komfort.

"Jeg elsker minimalisme, men jeg er også til luksus, og derfor synes jeg, denne vogn er den perfekte kombination. Her har de tidligere ejere sørget for alt. Om vinteren fryser jeg for eksempel ikke, for så kan jeg bare skrue op for varmen."

Lotte har dog måttet undvære mange af de goder, vognen tilbyder, for på den campingplads, hun har vognen stående på, har hun ikke fået det til at lade sig gøre at tilslutte vand og afløb til vognen.

Således har Lotte et campingtoilet stående ved siden af selve cirkusvognens toilet, og vandhanen i køkken og på badeværelset har længe tørstet efter vand og fungerende funktion. Men finder du som den nye køber en plads til cirkusvognen, hvor den kan få vand og afløb tilsluttet, fungerer dette fint i vognen.

Blandt andet derfor synes Lotte ikke, det er fair at sidestille en campingvogn med hendes cirkusvogn.

"Fyfy til dem, der kalder vognen for en 'campingvogn'. Folk kommer tit til at sige 'Det er da en mega stor campingvogn', men jeg synes, cirkusvogn er stadiet over en campingvogn. Den her vogn minder mere om et hus, og campingvogne er bare sådan nogle, der er typeproduceret," siger Lotte til DBA Guide.

Vognen har i de to år, den har været Lottes, hygget sig på campingpladsen Corona Camping ved Borup. Her bor en del fastliggere, og Lotte har indtil nu været en af dem.

Køber du hendes kulørte "skur", kan du tale med campingpladsens ejere om at overtage Lottes lejemål, hvis du er interesseret.

Vil du hellere køre vognen et andet sted hen, kan du også det. Den er nemlig på hjul og mangler kun en bremseklods for at være helt "trille-fungerende".

"Da jeg købte vognen, fik jeg den trasporteret hen til Corona campingplads på en blokvogn. Men det store køretøj kunne ikke fragte cirkusvognen helt ind på selve campingpladsen, og det kom bag på os," griner Lotte, der hurtigt måtte finde på en anden løsning.

Det blev at alliere sig med en nærliggende traktor, der kunne tage vognen på slæb det sidste stykke ad vejen hen til den plads, som vognen ligger på i dag.

Lader du vognen stå her i din varetægt, får du dig ikke kun en historisk vogn, men også en relativt "kendt" placering. Corona Camping har nemlig været i tv.

TV 2 udkom for et år siden med en dokumentarserie, hvor man blandt andet fulgte livet på Corona Camping. Udsendelserne hed 'Trailerpark Danmark', og her kunne du blandt andet se til, mens Corona Camping kæmpede med kommunen om at få lov til at have fastliggere på pladsen. En kamp og en sag, der endnu ikke er lukket.

Bliver du den nye ejer af Cirkus Arena-vognen, kan det være, du også skal hyre en bodyguard.

Ikke til dig selv, men til vognen. For Lotte fortæller, at hendes cirkusvogn har været udsat for udvendigt tyveri. En af stænkklapperne på vognen er nemlig blevet stjålet.

"Det er blandt andet på stænkklapperne, man tydeligt kan se, at vognen har tilhørt Cirkus Arena. Der står 'Arena' på. Det er lidt vildt, at den ene stænkklap er forsvundet," siger Lotte.

Hun er dog vant til, at folk vil have et stykke med cirkus, når de ser hendes vogn. I den anledning plejer Lotte at sige, at hun mest af alt bare kan spille klovn, mens hun har gemt de hyggelige tips og tricks til hunden 'Flika'. Den kan Lotte nemlig et lille nummer med.