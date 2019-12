Ung kunst i KulturCosmos

Lørdag 4. januar kl. 11 er der i KulturCosmos, Søndergade 13, Viby Sj., fernisering på BilledCosmos udstillingen "U30", hvor tre unge under 30 år udstiller deres billeder. De tre er Niels Juel Gregersen, Celine Retbøll Müller og Liv Graversen, hver med sin spændende profil.

19-årige, Niels Juel Gregersen fra Viby skærer linoleumssnit, som han bl.a. bruger til illustration af sine noveller. Inden for novelleskrivning er han allerede veteran. Han har været med på forfatterskole for unge i Midt-og Vestsjælland flere år i træk. I 2019 vandt han DM i novelleskrivning for unge. I 2018 blev han vinder af Byens Forlags skrivekonkurrence ”Skærm” om skærmens altopslugende, vidunderlige og skræmmende univers. Hele fem gange har Niels fået optaget noveller i den traditionsrige samling ”Ved julelampens skær”, som udgives af Gyldendals Forlag. Her har han illustreret med egne linoleumssnit, hvoraf nogle nu vises i KulturCosmos. Niels Juel Gregersen læser til laborant.

24-årige Celine Retbøll Müller, der i efteråret 2019 har været praktikant hos KulturCosmos, tegner og maler med stor akkuratesse og et twist af fantasy. Gerne dyrefigurer, men også personportrætter og virkningsfulde illustrationer. Celine, der bor i Trekroner, har tegnet og malet siden hun var barn. Dengang blev hun især inspireret til at udfolde sig sammen med sin tegneglade bedstemor. Siden har hun på egen hånd udviklet sin tegnekunst. Celine Retbøll Müller har en drøm om at blive grafisk designer.

28-årige Liv Graversen har boet i Viby Sj. i lidt over et år og er blevet medlem af BilledCosmos. Hendes malerier er inspireret af hendes eget nære hverdagsliv – venner, familie og uddannelse. Malerierne udgør en blanding mellem det realistiske og det abstrakte og til tider surrealistiske. I hendes billeder kan man blandt andet se en dukke, som svæver i universet, og en ung kvinde, som tager tøjet af i abstrakte grønne omgivelser. Om sit kunstneriske virke fortæller hun: ”Jeg har altid holdt af at tegne og male, nok fordi det er en fordybelse, hvor alt omkring en forsvinder – det er næsten en form for meditation. Samtidig med, at man selv skaber en fiktiv verden på lærredet. Liv Graversen er ansat som videnskabelig assistent i Center for Ungdomsforskning.

”U30”-billederne kan ses i cafetiden tirsdag, onsdag og torsdag kl 14-17 eller på andre tidspunkter, når der er arrangementer i KulturCosmos i Viby Sj.. Udstillingen slutter 27. marts.