Se billedserie Klapstole, kegler og bolsjefarvede kæder gjorde det muligt for seks forfattere at holde corona-sikker bogreception uden for Bog & Ide i Roskilde. På billedet er det Viby-forfatter Anne Klein, der læser op af sin novelle ?Krokodillen i baghaven?.

Heden - 04. november 2020 kl. 08:30

Lørdag eftermiddag følger flere interesserede en lille forestilling, der udspiller sig bag afmærkningen foran Bog & Ide i Roskilde.

Et nærmere eftersyn afslører, at rækkerne af klapstole langs boghandlen er en bogreception for antologien Udenfor, som - tro mod både titlen og de nye afstandsregler - er rykket udenfor.

Anne Klein fra Viby er en af de 24 forfatterne, der mødes med 5 af bogens bidragsydere fra Sjælland denne lørdag. Anne har læst op på reglerne om, at spillesteder, konferencer m.v. med et siddende publikum med sidderetning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende har tilladelse til at være forsamlet med mere end 10 personer. Så "scenen" er sat inden for det aflukkede område, der er afmærket med kegler og bolsjefarvede bånd.

Ligesom et teaterpublikum sidder receptionens gæster bænket på klapstole - og selvfølgelig med god afstand. Scenen er et lille bord med rød dug, og de 6 forfattere står parat til at læse op fra hver sin lille "smagsprøve" af deres noveller.

Gruppen tæller Sofie Boysen, Kasper Grandetoft, Helle Kaare Lindberg, Caroline Thrane samt de to lokale forfattere fra Roskilde Lars Ahn og fra Viby Anne Klein. Alle er glade for, at Bog & Ide lægger hus - og ikke mindst fortov - til, da den planlagte reception er blevet aflyst på grund af corona-situationen.

Der bliver læst op i alfabetisk rækkefølge, så den første på podiet er forfatteren Lars Ahn, der til daglig er journalist på Dagbladet Roskilde. Lars har fået udgivet adskillige romaner og noveller inden for science fiction-genren både i Danmark og i udlandet. Hans bidrag til Udenfor hedder "Trold", og den handler om Mikkel, der bærer på en forfærdelig hemmelighed, som en såkaldt Troll på internettet har opdaget og nu truer med at afsløre for alle vennerne.

Børnebogsforfatteren Charlotte T. Frobenius fortæller, at hun i dag debuterer inden for voksenlitteraturen med sit bidrag "Gespenst", der handler om en kvinde, der står som frosset til jorden, da hun ser silhuetten af en kvinde i sit hjem.

"Det er en gysernovelle, og der er en overraskelse i slutningen af novellen, som jeg selvfølgelig ikke vil røbe for jer," siger Charlotte.

Vibyforfatteren Anne Klein læser op af novellen "Krokodillen i baghaven" om en lille dreng, der er overbevist om, at der gemmer sig en krokodille i baghaven, der kun venter på at spise ham, hvis han går derud. Forældrene tror ikke på ham og håner ham, fordi de tror, at han bare er bange for familiens nye robotplæneklipper.

"Udenfor"-receptionen slutter med, at man kan få sin bog signeret af de tilstedeværende forfattere.