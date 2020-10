Anne Klein fra Viby og Lars Ahn fra Roskilde har begge skrevet en novelle i antologien ?Udenfor?.

"Udenfor"-forfattere holder bogreception ... udenfor

Heden - 28. oktober 2020 kl. 08:30 Kontakt redaktionen

Det er blevet en udfordring for bogverdenen at fejre nye udgivelser, når der ikke må være for mange samlet. Men det håber en gruppe forfattere, at de nu har fundet løsningen på med en udendørs reception på Stændertorvet i Roskilde.

Seks forfattere fra novelleantologien "Udenfor" satser på, at det bliver godt vejr, når de holder en fælles bogreception i Bog & Idé på Stændertorvet i Roskilde lørdag den 31. oktober klokken 12-13. For receptionen skal - tro mod bogens titel og tema - finde sted udenfor.

Antologien udgives af forlaget Brændpunkt og indeholder 24 noveller, der er blevet udvalgt efter en novellekonkurrence med temaet "Udenfor".

Blandt de medvirkende forfattere er Anne Klein fra Viby og Lars Ahn fra Roskilde.

Oprindelig var det meningen, at bogen skulle udkomme i forbindelse med Bogforum 2020, men det fik Covid-19 sat en stopper for. Det betød samtidig, at der heller ikke blev en reception fra forlagets side.

En af de medvirkende forfattere, Anne Klein, syntes dog, det var ærgerligt, og tog initiativ til at arrangere en reception i Roskilde. Hun fandt frem til andre af antologiens forfattere med bopæl på Sjælland og spurgte, om de ville være med, og det takkede fem af dem ja til.

Receptionen foregår udendørs for at undgå problemer, hvis der skulle dukke mere end 50 personer op. Restaurant Rådhuskælderen på Stændertorvet har været behjælpelig med varmelamper, tæpper mv., og Roskilde Kommune har givet tilladelse til arrangementet og sørger for borde og bænke

De seks forfattere er: Lars Ahn, Sofie Boysen, Charlotte T. Frobenius, Kasper Grandetoft, Anne Klein og Helle Kaare Lindberg.

Der vil være punch, snacks, oplæsning og mulighed for at købe "Udenfor" og få den signeret af forfatterne.