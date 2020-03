Træning har givet Bent Friis mere mod på livet

”Det har været meget, meget positivt.”

Sådan lyder det fra 76-årige Bent Friis fra Viby, som har deltaget i et 12-ugers forløb hos Sundhedscentret i Viby med kostvejledning og fysisk træning to gange om ugen. Træningsforløbet har han fået bevilget af Roskilde Kommune.

Bent Friis har altid holdt sig i form med amatørboksning, cykling og svømning, og han har været på arbejdsmarkedet, til han blev 74. Men i forbindelse med sit arbejde som tømrer har han fået astma pga. for meget støv. Og for et år siden fik han desuden muskelgigt.

”Når man fejler sådan nogle ting, kan man godt blive lidt nedtrykt. Der er en masse ting, man ikke længere kan. Så det har været lidt op ad bakke,” siger han.

Derfor var han ikke sen til at sige ja, da kommunen tilbød ham træningsforløbet. Og det har han ikke fortrudt.

”Jeg har været rigtig, rigtig glad for det. En ting er det fysiske. Vi fik en masse øvelser, der var tilpasset vores alder, og som vi kunne klare. Meget af det kan og vil jeg også lave herhjemme. Men der er også det sociale samvær med de andre på holdet. Det har også været rigtig positivt.”

Indtil videre ser det ud, som om Bent Friis har haft god gavn af træningen. Da han i sidste uge var ved lægen, fik han at vide, at hans lungekapacitet var steget fra 70 til 75 procent. Og at det godt kunne skyldes hans træning. En anden synlig effekt er, at muskelmassen er steget, mens fedtprocenten er faldet.

Endelig synes Bent Friis, at træningen har givet ham et mentalt overskud og mere mod på livet. Og det har han brug for, for til sommer tager han tre uger til Australien sammen med sin hustru. Det er derfor uden tøven, at han opmuntrer andre til at komme i gang:

”Det kan klart anbefales. Man skal virkelig melde sig til.”

I uge 13 starter et nyt hold ”Nye sunde vaner” hos Sundhedscentret i Viby. Er man interesseret i at høre mere om mulighederne for at være med, kan man kontakte Sundhedscentret.