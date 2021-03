En lækker cykel, man kan købe ekstra udstyr til, er noget af det, Anja Schäffer mener, kan have appel til mænd, når det handler om at få dem til at motionere mere og i det hele taget få en sundere livsstil. Når mænd har trænet med på hendes hold for par hos Sundhed og Fokus, har hun oplevet, at når de først er gået ind i det, har de fået en stor glæde ved at se resultaterne af deres anstrengelser både på vægten og i form af øget styrke.

Send til din ven. X Artiklen: Træner og kostvejleder: "Jeg tror, mange mænd tænker, at det med vægttab kun er for kvinder" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Træner og kostvejleder: "Jeg tror, mange mænd tænker, at det med vægttab kun er for kvinder"

Ofte er det ikke kun kvinder, der har brug for at gå ned i vægt og få en sundere hverdag. Derfor er det på tide, at mændene kommer ud af busken, mener Anja Schäffer, der i sin virksomhed Sundhed og Fokus tilbyder hjælp og støtte til en sundere livsstil. Her svarer hun på en række spørgsmål om mænd og sundhed.

Heden - 17. marts 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Du har hold for damer og hold for par, men ingen hold kun for mænd. Hvorfor?

"Det er med fuldt overlæg, at jeg ikke har hold kun for mænd. Jeg startede oprindeligt med mine bootcamps kun for kvinder. Èn af mine deltagere foreslog mig at lave forløb, hvor man som par kunne deltage sammen."

Når par melder sig til dine hold, hvem er det så oftest, der kontakter dig?

"Haha, det er ALTID kvinden, der skriver eller ringer til mig og sender tilmeldingen til holdet."

Hvorfor vil du gerne have mændene mere på banen?

"Nu er det jo som oftest ikke kun kvinderne, der kan have brug for at gå ned i vægt eller få en sundere hverdag. Mændene 'trænger' også til et kærligt spark. Det er sjældent, at det kun er den ene, der har udfordringer med vægten. Det er svært, hvis begge har brug for hjælp, men kun den ene er modtagelig for hjælp. Ligesom med f.eks et rygestop. Det er svært for den ene at lægge rygningen på hylden, hvis den anden ryger i smug. Mænd skal ligesom kvinder passe godt på sig selv. Vi skal alle være den bedste udgave af os selv. Det er jo ikke, fordi mændene er nogle svage kyllinger. De skal bare have hjælp til at komme op af sofaen. De skal have hjælp til at spise sundere og motionere mere. Og jeg tager dem gerne i hånden sammen med deres partner og hjælper dem godt på vej. Jeg siger ikke, det er let, men jeg lover, at det er det hele værd."

Hvad kræver det at få mændene mere på banen?

"Det kræver sådan set bare, at mændene kommer ud af busken, tager tyren ved hornene og hopper med på bølgen. I øjeblikket er der en rigtig god udsendelse på TV med 'Fem fede kokke'. De har alle fået øjnene op og er klar over, at de skal gøre noget nu. De har lagt deres livsstil om, ændret på deres kost og fået nogle gode motionsvaner. Og som de fem kokke selv udtaler: 'Hvis jeg kan, så kan du også'."

Hvilke barrierer tror du, der kan være for mænd i forhold til f.eks. at skulle træne med på dine hold?

"Haha, jeg tror, mange mænd tænker: 'Det der med vægttab, det er kun for kvinder. Det er slet ikke noget for mig. Skulle JEG til at spise gulerødder og salat? Det er kun kaniner der spiser det. Og jeg skal i hvert fald ikke hoppe rundt med en kettlebell eller lave mavebøjninger'. Og det er jo helt galt. Jeg kan jo se, at når jeg først har mændene med på vognen, så er de glade for resultatet. De bliver glade for at se, at det rent faktisk er rigtig mad, der er sat på kostplanen. At der ikke er noget, der er forbudt. Og når de så hopper op på vægten og kan se, at tallet bliver mindre, så bliver de lige fem cm højere. Jeg kan se, at mændene vokser, når de er blevet stærkere, når de pludselig kan tage flere armstrækkere eller mavebøjninger."

Hvilke motionstyper tror du, mænd vil have lyst til at give sig i kast med?

"Jeg skal jo passe på ikke at generalisere. Men som jeg sagde før, så tror jeg ikke, at mænd tænker, at det der med mavebøjninger og træning med kettlebells er noget for dem. Næ, skal de endelig dyrke motion, så er det på en lækker cykel, så de kan købe ekstra udstyr til cyklen, eller også spiller de fodbold eller badminton med vennerne."

Hvordan kan mænd motiveres til at spise sundere?

"De skal helt klart motiveres gennem deres partner. Og når først de har vænnet sig til lidt mere grønt på tallerkenen, er det faktisk ikke så slemt."

Er det din erfaring på dine hold for par, at du skal arbejde på én måde i forhold til kvinden og på en anden i forhold til manden?

"I den grad. Igen uden at generalisere, så skal de fleste kvinder have tingene fortalt på en fin og rolig måde. De skal høre om mulighederne i stedet for begrænsningerne. Mændene derimod, de skal have tingene lige fra posen. Her skal et æble kaldes for et æble. Mænd er mere i "kasser", og de gør (som regel), hvad de får besked på. Så får de besked på, at nu skal de spise overnight chia til morgenmad i stedet for et smurt rundstykke, så gør de det."

Vil man med på vognen og komme godt fra start i år, kan man tilmelde sig hold, der starter den 17/3.