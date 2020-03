For at mindske risikoen for smittespredning lukker torvehandlen i Køge indtil videre fra den 21. marts til den 28. marts.

Torvedagen i Køge lukker for en periode

Køge Torv har fungeret som samlingssted og mødested for køge-borgerne i århundreder. Nu lukker torvehandlen i en periode, foreløbig med virkning fra lørdag den 21. marts til og med lørdag den 28. marts. Det sker for i videst mulige omfang at undgå smitte med corona-virus.

Friske fisk, farverige tulipaner, hjemmedyrket frugt og grønt. På Køge Torv har køgegenserne gennem århundreder samlet sig til den traditionsrige torvedag. Men de næste par uger kommer torvet til at stå tomt. Den beslutning er taget på baggrund af de seneste udmeldinger fra regeringen. Køge Kommune har undersøgt, hvorvidt torvedagen er omfattet af regeringens udmeldinger, hvilket nu viser sig at være tilfældet.

"Torvet er ikke bare et sted, hvor køge-borgerne får fyldt indkøbskurven. Det er et sted, hvor fællesskaberne trives, og hvor snakken går. Lige nu står vi i en helt særlig situation. Vi skal stå sammen – men på afstand. Køge Torv er i høj grad et sted, hvor man mødes og får en god snak. Og det kan være svært at finde en praktisk måde at overholde de anbefalinger, som sundhedsmyndighederne beder os om. Derfor må vi sige på gensyn til torvedagene indtil vi igen kan mødes på en tryg måde," siger borgmester Marie Stærke.

Det er første gang, torvedagen lukker med baggrund i en situation som denne. Stadeholderne er dog ikke ubekendte med, at torvedagen kan lukkes. Det sker flere gange om året, når større events, som fx Køge Festuge, kræver det. Stadeholderne vil få besked fra Køge Kommune om lukningen, der indtil videre sker fra lørdag den 21. marts til og med lørdag den 28. marts med mulighed for forlængelse.

Torvestaderne vil få direkte besked om lukningen af torvedag.