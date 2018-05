To store publikums-succes'er for Ældre Sagen Ramsø

Når Ældre Sagen Ramsø afholder arrangementer i Syv Sognegård, er det ikke altid at bestyrelsen er helt klar over hvor mange der vil møde op. Det kan man kun være sikker på når man på forhånd sælger billetter.

Det gjaldt f.eks. arrangementet torsdag 12. april, hvor historiker Carsten Egø fortalte om "Pigerne fra Sprogø". På baggrund af historikerens gennemgang af 100 journaler om pigernes liv, fik vi sandheden om pigehjemmets beboere, og det var ikke rosenrøde historier der kunne fortælles.

Bestyrelsen havde dækket op til ca. 40 tilhørere, men der blev ved med at komme folk, således at man i en hast måtte rekvirere flere stole og mere service til omkring det dobbelte af hvad man havde stipuleret.

Ved arrangementet "Ingen skal spise alene" tirsdag 24. april, var man dog klar over at der ville komme mange, eftersom man havde solgt hen ved 100 billetter. Stegt flæsk med tilbehør havde lokket de mange tilhørere til – og da der også var indlagt nogle populære quizzer – ja så var eftermiddagen en sikker vinder.

Sidstnævnte arrangement var tilrettelagt i samarbejde med Syv menighedsråd – og udover en fornøjelig eftermiddag – havde arrangementet et klart socialt sigte, idet mange føler at det med at spise og snakke sammen over et måltid – giver masser af glæde – også for de enlige.

Tekst og fotos:

Sørensen og Idø