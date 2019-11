To spændende naturture i november

To lørdage i november kan man blive klogere på dyr og planter i Køge-området: Lørdag den 16. november kan man høre og se fugle på Ølsemagle Revle, og lørdag den 23. november er der minikursus i mosser og laver i Ejby Forsamlingshus. Begge arrangementer er gratis.

Fugletur til Ølsemagle Revle

I det sene efterår benytter en række andefugle Nordstrandslagunen og Ølsemagle Revle som rasteplads. Det er i den samme periode, ænderne danner par, og der er derfor mulighed for at opleve ænderne i deres flotte pragtdragter. Desuden ses der dagligt havørn, som jager de mange ænder og gæs, og blandt småfuglene er vintergæster som Bjergirisk og Snespurv nok ankommet fra det høje nord.

Vi mødes på parkeringspladsen nord for Køge Marina, Bådehavnen, 4600 Køge, den 16. november kl. 10.00 og er tilbage kl. 12.00. Husk varmt tøj, kikkert og gerne noget varmt at drikke.

Turleder: Søren Mygind, DOF

Arrangementet er foreslået af DOF Køge Bugt

Lav- og mos-minikursus

Mosser og laver er spændende og smukke under lup. De har en utrolig biologi og afslører vilkårene for liv, hvor de vokser. Vi skal se på og samle laver og mosser, lære dem at kende og høre om deres økologi og anvendelse. De indsamlede arter studeres under stereolup i biblioteket, og for de udholdende vil der blive et holdt et lille foredrag om lavers og mossers biologi og økologi.

Tid og sted: Den 23. november kl. 13-17 i Ejby Medborgerhus, Gemsevej 17, 4623 Ll. Skensved

Underviser: Ib Johnsen

Arrangementet afholdes i samarbejde med DN's lokalkomité i Køge