Teater med nærvær og humor - Palle er stadig alene i verden

Mandag d. 2. marts inviterer Solrød Teaterfestival og Aktivitets- og frivilligcenteret til en musikalsk og humoristisk teateroplevelse om et vigtigt og relevant emne: Ensomhed.

Hvad ville du gøre, hvis du var “Palle alene i verden”?

Palle blev helt alene i verden for første gang i 1942, hvor den ikoniske fortælling om drengen, der vågende op til en tom verden, udkom. Der sket mange ting siden dengang. Der er mennesker i rummet, billederne på tv er i farver, og man kan købe toastere med både bluetooth og wi-fi-forbindelse. Det er her - 76 år senere – vi møder Palle igen. Han er gammel, træt, og bor på et plejehjem. Og nu pludselig en morgen vågner han op for at indse, at han endnu engang er helt alene i verden.

Snart må Palle tage alle kreative metoder i brug for at holde ensomheden ud. Heldigvis for Palle så har han en musikalsk sjæl og en god fantasi, men hvor længe kan musikken og historierne holde ensomheden på afstand? Og er Palle virkelig dømt til at være helt alene i de sidste år af sit liv?

Forestillingen spiller i Aktivitets- og frivilligcenteret mandag d. 2. marts kl. 19-20.30. Billetter koster 50 kr. og kan købes i Aktivitets-og frivilligcenteret eller på www.solbib.dk.

Der kan købes øl og vand.