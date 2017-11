Teater Hund viser børneteater i Viby

Lørdag den 2. december kan du opleve OpdagElse. Forestillingen er en varm eventyrrejse om belønningen ved at være nysgerrig.

Det succesrige Teater Hund er kendt for en udvidet forståelse af begrebet "familieteater" med forestillinger, der taler til mennesket i både store og små. I OpdagElse møder publikum den nysgerrige Else. Oplev et visuelt og musikalsk landskab af bevægelige former, helt uden ord. Tænd for sanseapparatet, spids ørerne og tag med ind i en fantasiverden, der viser sig måske slet ikke at være ren fantasi. For børn fra 2-5 år og deres voksne.

Lørdag den 2. december kl. 11-11.30 på Viby Bibliotek. Køb billetter på roskildebib.dk/Detsker eller på biblioteket. Pris: Børn 25 kr. Voksne 25 kr.