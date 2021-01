Tandlægeforeningen: Du kan trygt gå til tandlæge

Regeringen har for nylig præsenteret nye landsdækkende restriktioner på grund af COVID-19. De nye restriktioner har dog ingen indvirkning på, hvordan tandlæger og klinikpersonale må udføre tandbehandling, da tandlæger er en del af sundhedssystemet. Børne- og ungdomstandplejen i kommunerne holder også åbent, så børn og unge kan gå til tandlæge som normalt.

Tandlæger følger allerede strenge hygiejniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Det understreger Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist. Hun er bekymret for, at nogle patienter i denne tid afholder sig fra at gå til tandlægen og derfor ikke får opdaget tandsygdom i tide.