Kids Tour kombinerer sjov leg, bevægelse og trafiksikkerhed i 14 byer. Nu er Køge værtsby. Foto: Børneulykkesfonden.

Send til din ven. X Artiklen: Tag din cykel med til en sjov dag i Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tag din cykel med til en sjov dag i Køge

Spænd cykelhjelmen og sus afsted på cyklen, når Danmarks største cykelløb for børn, Kids Tour, kommer til Køge søndag den 29. august 2021.

Heden - 19. august 2021 kl. 09:30 Kontakt redaktionen

Der skal trædes i pedalerne, når Danmarks største cykelløb for børn kommer til byen. Køge er en af de i alt 14 værtsbyer for cykelbegivenheden Kids Tour, der byder børn i alderen 3-10 år og deres forældre velkommen til en dag fyldt med cykelsjov og aktiviteter for hele familien.

"Der sker meget i Køge Kommune her i efteråret. Vi har mange spændende arrangementer på plakaten, der er noget for enhver smag - derfor er vi glade for, at vi også kan lægge by til en sjov dag for de yngste. Udover at de hygger sig med hinanden og deres familier, er det jo en god anledning til at tage trafiksikkerhed og bevægelse videre med ind i børnenes hverdag," siger borgmester Marie Stærke (A).

Ruten er 1 km lang, og kommer til at løbe i Søndre Havn; fra Åhavnen ned ad Strandkvanen og tilbage langs Søndre Molevej. På pladsen ved Åhavnen vil der desuden være sjove aktiviteter for børnene, så det handler ikke kun om at konkurrere med hinanden i at køre hurtigt.

"Leg og sjov bliver en stor del af dagen. For hvis børnene kommer hjem med en god oplevelse, så vil de også forbinde bevægelse og trafik med noget positivt fremover," siger Marie Stærke.

Børnene cykler ruten forskellige antal omgange alt efter deres alder. Børn i alderen 3-4 år kører 2 omgange, børn i alderen 5-6 år kører 3 omgange, børn i alderen 6-8 år kører 4 omgange og børn i alderen 9-10 år kører 6 omgange.

Mere bevægelse i børns hverdag

Danske børn bevæger sig generelt for lidt, og netop den udvikling er noget, Kids Tour vil være med til at vende.

Arrangementet er både lærerigt og en oplagt mulighed for at få mere bevægelse ind i barnets hverdag, mener Henriette Madsen, generalsekretær hos Børneulykkesfonden:

"Med Kids Tour kommer børnene ud i flok og mærker glæden ved at motionere og være aktive sammen på en sjov måde. I Børneulykkesfonden ønsker vi, at flere børn benytter cyklen som transportmiddel, og vi håber, at cykelarrangementer som dette kan være med til at få flere børn til at opleve glæden ved at cykle."

Kids Tour arrangeres i samarbejde med Momentcph og Børneulykkesfonden. Hyundai er hovedsponsor på cykelløbet.

Al salg af startnumre går ubeskåret til Børneulykkesfonden, for bl.a. at fremme fondens arbejde med at øge børnesikkerheden i Danmark og nedbringe antallet af børneulykker i trafikken.

Fakta

Kids Tour kommer til Køge den 29. august.

Alle tilmeldte børn får et startnummer, en goodiebag fyldt med lækkerier og en flot medalje, når målstregen er krydset.

Kl. 10.00 åbner stævnepladsen. Starttiderne er kl. 12.00 for 3-4 år, kl. 12.30 for 5-6 år, kl. 13.00 for 6-8 år og kl. 13.15 for 9-10 år.

Der vil før, under og efter løbet været forskellig underholdning og aktiviteter for børn i start- og målområdet.

Prisen pr. barn er 75 kroner.

Læs mere og tilmeld dit barn på www.kidstour.dk