Syv film med udendørs aktiviteter til hjemmeskolen

Hjemmeskolen er i fuld gang rundt omkring i de danske hjem. Nationalpark Skjoldungernes Land er derfor gået sammen med Boserupgård Naturcenter om at producere korte film med aktiviteter, der flytter undervisningen ud i naturen.

Flere af aktiviteterne er tilpasset faget Natur og Teknologi, f.eks. er der to aktiviteter, der handler om at finde, studere og sortere sten, og en aktivitet, der handler om at tegne fødekæder og fødenet.