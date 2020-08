Se billedserie Sådan ser der ud i synshallen hos Borup Bilsyn efter en make-over. Indehaver Tais Chour har besluttet, at han hvert andet år vil renovere synshallen, så den fortsat er indbydende for kunderne.

Synshal i Borup har fået en make-over

Heden - 05. august 2020 kl. 08:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Jeg har set min del af synshaller, og der er ikke mange, der matcher den her. Det er nok en af de pæneste synshaller i landet."

Sådan lyder det selvsikkert fra Tais Chour, indehaver af Borup Bilsyn, som netop har givet sin synshal en make-over, så den står lige så flot som ved åbningen for godt to år siden.

Og mens nogle måske vil tænke, at udseendet ikke er afgørende for en synshal, er Tais Chour af en anden mening. For ham er det nemlig væsentligt, at Borup Bilsyn tager sig godt ud, fordi det ifølge ham signalerer kvalitet og en tryghed for kunderne.

"9 ud af 10 af vores kunder siger, 'hold da op, hvor er her flot og rent'. Jeg siger tak og fortæller, at det afspejler det arbejde, vi laver."

Faktisk er Tais Chour overbevist om, at en velholdt synshal er den ene af årsagerne til, at hans virksomhed har oplevet succes. Og det går godt hos Borup Bilsyn.

"Jeg startede for to år siden helt fra scratch og er godt tilfreds med, hvor vi er i dag. Nu har jeg lige ansat en synsmand, så vi er gået fra en til to. Det havde jeg ikke forventet, at virksomheden ville kunne bære."

Men Tais Chour er heller ikke kommet sovende til det. Den anden årsag til succesen mener han skal findes i lange åbningstider og mange arbejdstimer. Synshallen er nemlig åben fra 8 til 19 på hverdage og også åben om søndagen. Det er nødvendigt, hvis man f.eks. vil tiltrække de kunder, der pendler langt til og fra arbejde.

Tais Chour har en baggrund som mekaniker og autoteknolog og har siden læst videre som synsmand og teknisk ansvarlig. Borup Bilsyn er hans første virksomhed som selvstændig, og det har ikke været helt nemt at få den op at køre.

For det første var der mange, der var skeptiske, når Tais Chour fortalte om sit projekt. De mente, at kundeunderlaget ikke var stort nok. For det andet kræver det utrolig mange tilladelser og godkendelser fra myndighederne. Og endelig er det vanskeligt at opbygge et kundenetværk helt fra bunden på et sted, hvor der ikke tidligere har været synsvirksomhed.

Alt dette var dog ikke nok til at sætte en stopper for hans planer. Tais Chour mente nemlig, at der var brug for en synsvirksomhed i byen, så folk var fri for at køre til Køge, Ringsted eller Roskilde for at få synet deres bil.

Og da han gerne ville have sin egen virksomhed, købte han ejendommen i Kløvested og byggede synshallen op.

"Jeg sprang ud i det og satsede alt og havde mange sommerfugle i maven i månederne op til åbningen. Jeg har investeret meget tid og mange penge i startfasen. I dag er jeg ubeskrivelig glad for, at borgere og virksomheder i Borup og omegn har taget godt imod mig. Jeg har følt mig meget velkommen helt fra starten."

Det er Tais Chours plan at fortsætte med Borup Bilsyn mange år endnu, og så må tiden vise, om der sker mere.

"Vi følger udviklingen. Borup og omegn er i voldsom vækst, og det er altid interessant at være en del af."

Af Marie Louise Rasmussen