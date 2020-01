Sylvester Larsen spiller i Ejby Medborgerhus

Fredag den 31. januar kl. 19.30 kommer Sylvester Larsen og hans band ”De besatte” og underholder.

I Sylvesters musik fornemmes kærligheden til 60'erne og 70'ernes legesyge popkompositioner med overraskende melodiforløb. Det mundrette omkvæd lader dog til at være en uomgængelig del af Sylvesters musik.

Det står også hurtigt klart, at teksterne rummer mere refleksion og samtidskritik, end man normalt hører i tidens populærmusik.

Rent musikalsk er det svært at sætte Sylvester i bås. Det ene øjeblik bevæger han sig i et drømmeagtigt, keyboardpræget lydbillede med store klangflader. I det næste groover han af sted med forstemt klaver og 60'er-guitar.

Sylvester siger:

”Det er vigtigt for mig, at musikken er dynamisk og indeholder variation. Overraskelsen skal være der både i kompositionerne, men også gerne i lidt umotiverede genreskift. Hvis det bliver for konventionelt og strømlinet, uden nogle knaster, mister jeg hurtigt interessen.”

Billetter købes ved indgangen og prisen er:

75 kr. for medlemmer af Ejby Medborgerhus og 100 kr. for ”ikke medlemmer”

Sted: Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19, Ejby, 4623 Lille Skensved

Noget af Sylvester Larsens musik kan bl.a. høres på YouTube.