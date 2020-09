Super Brugsen i Bjæverskov holdt forsinket generalforsamling

I bestyrelsens beretning kom formanden ind på de mange tiltag, som Coop har iværksat i årets løb. Bl.a. Coop's medlemsprogram, hvor appen bliver brugt over 100.000 gange dagligt. Spring køen over og brug Scan og betal er efterhånden bredt ud i alle butikker og bliver også brugt flittigt i Super Brugsen i Bjæverskov. Et andet af Coop's tiltag er at holde problematiske stoffer væk fra hylderne, så der arbejdes med at udskifte 4000 emballager af plast, metal og glas med pap, papir og bio-plast.