Sundhedsnetværk giver nystartet selvstændig følelsen af at have kolleger

Sygeplejerske Sus Enebo er med sin selvstændige virksomhed Det Grønne Sus en del af netværket Sund i Lejre. Her får hun både fællesskab og inspiration til arbejdet som nystartet selvstændig

Heden - 07. oktober 2020 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Sygeplejerske Sus Enebo er medlem af netværket Sund i Lejre.

Det er hun, fordi hun for nylig er sprunget ud som selvstændig med virksomheden Det Grønne Sus, hvor hun rådgiver om kost i forhold til sundhed og holder sorgsamtaler og foredrag.

Ved at være en del af Sund i Lejre får Sus Enebo nemlig et fællesskab med andre selvstændige og iværksættere med fokus på sundhed og trivsel. Og det er rart, når man er startet op for sig selv.

"Det er meget givende. Som selvstændig og alene har man ikke kolleger, men det har jeg følelsen af, at jeg har gennem Sund i Lejre."

Medlemmerne af netværket holder bl.a. månedlige morgenmøder og fællesarrangementer, når der ikke lige er corona. Ifølge Sus Enebo har der også været snak om at lave et kontorfællesskab mellem nogle af medlemmerne.

"Det er dejligt at stå sammen omkring sundheden. Udefra kan det måske se ud, som om vi er konkurrenter, men det føles ikke sådan. Vi har et virkelig stærkt fællesskab, hvor vi kan anbefale hinanden til kunder, hvis vi kan se, at de har brug for noget andet end det, vi selv kan tilbyde. Man kan faktisk ikke komme med nogen skavank, man ikke kan få fikset hos en af os. Og så er det lokalt."

Før Sus Enebo sprang ud som selvstændig, var hun igennem mange år sygeplejerske. Og det er hun fortsat, understreger hun.

"Jeg føler ikke, jeg har sadlet om. Jeg bruger hele min erfaring. Kommer man til mig, kommer man til en sygeplejerske. Jeg sender også videre og samarbejder med læger. Jeg er lige så meget sygeplejerske som kostvejleder. Skiftet er det, at jeg nu er blevet selvstændig."

Sus Enebo blev nemlig klar over, at hun kunne noget i forhold til kost og sundhed, som ikke mange andre kunne, og som ifølge hende ikke blev prioriteret højt nok i det offentlige sundhedsvæsen.

"Jeg var så heldig at være ansvarlig på kostområdet, det sidste sted jeg arbejdede. Men på sygehusene får du ikke tid nok til at gå ind og hjælpe folk i forhold til kosten. Det kan jeg nu med mine egne kontrollerede forløb."

Hos Sus Enebo varer et kostforløb tre uger. Først bliver der målt blodtryk, blodsukker og kolesteroltal, man bliver vejet på en vægt, der også kan måle mængden af muskler, fedt og vand i kroppen samt kropsalder, og der er en dybdegående sundhedssamtale, hvor Sus Enebo sætter sig ind i, hvilke eventuelle problematikker, man måtte have.

Ud fra alt det finder hun ud af, hvad man skal spise for at få det bedre, og hjælper også med opskrifter og inspiration til maden. Og her handler det ikke om pludselig at skulle spise en masse, man ikke bryder sig om.

Sus Enebo spørger til livretter og stykker derudfra nogle opskrifter sammen. Har man eksempelvis forhøjet kolesteroltal og elsker spaghetti og kødsovs, kan det være en opskrift, hvor kødet er erstattet af grøntsager, så man undgår for mange animalske produkter.

Nogle kommer også, fordi de gerne vil tabe sig og tidligere har prøvet alle mulige kure. Men også her handler det om at finde ud af at spise den rigtige mad.

"Når man har et forløb hos mig, er der ingen sult. Jo flere kostfibre vi får, jo bedre er det for vores sundhed. Jeg tager altid udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kostråd."

Når de tre uger så er gået, møder man op til nye målinger, som bliver sammenlignet med de tidligere.

"Jeg er jo en erfaren sygeplejerske, og jeg har godt kunnet se, at kost gjorde noget i forhold til helbredet, men jeg må sige, at jeg er meget imponeret over de resultater, mine klienter får. Det er meget synligt, at selv små ændringer i kosten hjælper rigtig meget. Både på folks lidelser og de konkrete tal," siger Sus Enebo og fortsætter:

"Jeg oplever, at folk f.eks. kommer med kolesteroltal, som er behandlingskrævende. Så er de ret motiverede for at ændre på deres kost. Og meget hurtigt kan de ændre på kolesteroltallet, så det ikke længere er behandlingskrævende."

Interessen for kostens betydning startede for Sus Enebo, da hun i 2011 fra den ene dag til den anden mistede lysten til kød efter at have læst om fordøjelsen af kød i en bog.

"Jeg kunne ikke få mig selv til at spise kød og tænkte, 'nu dør jeg af proteinmangel'. Derfor var jeg nødt til at sætte mig grundigt ind i området og var på adskillige kurser."

Igennem sit sygeplejerskejob så hun også eksempler på, at kosten havde betydning. Eksempelvis for personer med sår, som ikke ville hele. Her hjalp det at øge proteinindtaget.

Hun oplevede også folk, der mente, at de levede sundt, komme ind med en blodprop i hjernen, hvor kolesteroltallet viste sig at være alt for højt. Og når de så efterfølgende fortalte, hvad de spiste, så var det slet ikke så sundt.

Derfor er Sus Enebo helt overbevist om, at det er den rigtige vej, hun har valgt, når hun tilbyder rådgivning om en sundere kost.

"Jeg gør ikke det her for at sidde på den grønne gren, men fordi jeg har en viden, som jeg er nødt til at give videre. Det er med hele sygeplejerskeånden, at jeg gerne vil hjælpe andre."