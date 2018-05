Succesfyldt bagagerumsmarked i Kvickly Køge

Søndag 29. april afholdtes det første ’bagagerumsmarked’ i Køge. Det skete i bragende solskin med masser af udstillere og købelystne besøgende.

Det var Lions Køge og Kvickly Køge, der i fællesskab arrangerede markedsdagen, som forløb over al forventning. Der var mange varer og flot besøg i det gode vejr.

Og et stort børnemarked bød sig til, og meget legetøj, spil og tøj skiftede ejermænd.

• En stor og mærkbar succes, siger Jens Grubbe fra Lions i Køge. Og en glad butikschef, Michael Harvich, fra Kvickly i Køge, var overrasket over den store aktivitet. Det havde vi godt nok ikke forventet, sagde han.

Bagagerumsmarkedet gentages søndag den 13. maj på samme sted, Kvicklys parkeringsplads med indkørsel fra Blegdammen i Køge. Nye ’stadeholdere’ eller folk med lyst til at sælge ud af ting og sager fra deres gemmer er velkomne at tilmelde sig. Markedet er fortrinsvis for private folk, men alle er velkomne. Et børnemarked arrangeres igen (med gratis deltagelse). Salgspladser og båse bestilles hos Lions Køge på info@koegelions-aktiviteter.dk.

Den 13. maj ændres åbningstidspunktet med start en time før; nemlig fra kl. 10 til 14. Og der er bestilt samme gode solskinsvejr, slutter en glad og optimistisk Jens Grubbe fra Lions Klub i Køge.