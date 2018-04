Succes med rekordstor interesse for DN-indsamling af skrald

Søndag den 22. april afholdt Danmarks Naturfredningsforening den årlige landsdækkende affaldsindsamling.

Rekord mange frivillige deltog i årets DN-affaldsindsamling i Køge kommune. Det skønne forårsvejr og den stigende bevidsthed om nødvendigheden af at naturen træner til hjælp, havde trukket ca. 250 af kommunens borgere af gårde. Der blev i alt samlet ca. 1500 kg affald ind i kommunen - mod 400 kg i 2017.

De mange indsamlere var fordelt på hele 17 indsamlingssteder rundt om i kommunen. Næsten en fordobling i forhold til sidste år og med langt større geografisk spredning. Flere af de nye steder bidrog med rigtig mange indsamlere. Bl.a. dukkede der 34 personer op ved indsamlingen på Søndre Strand.

Også i Lellinge deltog mange borgere. I alt 40 personer – heraf halvdelen børn – havde taget imod opfordringen fra fire lokale foreninger, der stod bag landsbyens arrangement. Beboerforeningen, idrætsforeningen, Vejforeningen Østermark og Dagli´Brugsen.

Dejligt at lokale foreninger og handlende bakker op om initiativet

Det er superflot at så mange havde lyst til at bruge en del af søndagen på at samle skrald op fra naturen og gøre omgivelser lidt renere og kønnere at se på. Men desværre er det også resultatet af, at en anden del af borgerne ikke har forstået budskabet og er bedøvende ligeglade med miljø og natur og smider affald tilfældige steder, i stedet for i de dertil indrettede skraldespande. Specielt en del rygere er fuldstændig ligeglade med hvor deres skodder ender. Alle indsamlere kommenterede netop dette problem. Der blev talt om muligheden for etablering af et pantsystem på skodder. Prisen på cigaretter kunne sættes op og tilbagebetales når skodderne blev returneret. Måske en ide til politikerne.

Flere begrundede deres tilstedeværelse i indsamlingen med at: "Nu var det nok. Alle steder flyder det med dåser, plastemner, skod og ikke mindst emballage fra take away. Det skæmmer bybilledet, grøftekanter, skovstier samt stier i det åbne land".

I Ejby kunne man ikke nå rundt i alle kroge og mange steder trænger stadig til intensiv oprydning, Derfor vil borgerne fremover gøres en mere rutinemæssig indsats. Skolens område, skolestien samt midtbyen og å-arealet bag Fakta skal have en tur. Det er virkelig ønskværdigt med flere skraldespande i skoleområdet og midtbyen, udtaler Nadia Klose Frederiksen, der var primus motor i Ejby området.

Alle indsamlere havde et par hyggelige timer hvor både store og små børn i forening med deres forældre eller bedsteforældre hjalp til med opgaven. Der blev snakket og hygget – vejret var forårslunt og solen og humøret stod højt.

DN Køge vil gerne takke alle de mange deltagere, foreninger og handlende for deres indsats og for samværet på en hyggelig forårsformiddag.