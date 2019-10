Stort genbrugsmarked på Travbanen i Bjæverskov

Den kommende vinter har gjort os genbrugsklar! Fra travbanens store gamle tilskuerpavillon i Bjæverskov sælges ud af masser af genbrugsting og sager - på flere etager. Og der er virkelig noget at komme efter!

Fx en stor flot Chesterfield sofa, en flot næsten ny hjørnesofa i læder, tusindvis af LP-plader, et parti rigtige Barbie-dukker og mange teaktræsmøbler. Men også massevis af bøger og CD'ere, køkkenting og service, radio, lamper, et stort cyklellager(!), værktøj, beklædning og tøj - og nips og småting af enhver art. Og alt muligt andet...

Åbningstid er 10-14

Genbrugsmarkedet den 26. oktober afholdes på Travbanen i Bjæverskov. Det næste genbrugsmarked er først lørdag den 1. februar - efter nytår. Åbningstiden for genbrugsmarkedet er fra kl. 10 til 14, og med tryk på fra starten. Indkørsel til tilskuerpavillonen skal ske ad Vollerslevvej 18. Og der er gratis adgang.

Nyt er salg af lodder til 10 kr., hvor man kan vinde ordentlige ting og sager fra Genbrugsmarkedet!

Ydermere forefindes en café med både vådt og tørt. Og nu også med drømmekage.

Lions tilbyder forresten kørselsservice for hjemtransport af store anskaffelser. Det kan aftales på stedet.

Godt formål

- Skulle man ligge inde med nyttige og brugbare ting, som er for gode til bare at kassere eller smide ud, er vi klar til at kigge forbi, siger Per Juhl fra Lions Genbrug. Man kan kontakte os på 4088 3912 for aftale om afhentning af større partier eller effekter. Man kan også maile til juhl-lauritsen@mail.dk

- Det er LIONS og LC Køge Bugt, der står for det store genbrugsmarked, siger Per Juhl fra LIONS i Køge. Og han tilføjer, at Lions i år satser på rigtig mange kvalitetsting, der virkelig er værd at gå efter.

Overskuddet går ubeskåret til Lions’ humanitære hjælpearbejde, herunder især til lokal hjælp og støtte . Et hjælpearbejde, hvor der vel at mærke ikke bruges én eneste krone til administration.