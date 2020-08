Vi tror, der bliver tryk på fra starten, ikke mindst fordi ?genbrugsfolket? har ligget stille i lang tid under nedlukningen,? siger Per Juhl fra Lions Køge. Her ses besøgende ved et tidligere genbrugsmarked på travbanen i Bjæverskov.

Stort Lions genbrugsmarked på Travbanen

Heden - 08. august 2020 kl. 08:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De lokale Lionsklubber er i sommerhumør. Nu drejer det sig om årets store genbrugsmarked i hælene på Corona-virus'et. Med fordelagtige priser.

Rigtig mange gode ting og sager er indkommet, klar til salg fra lokalerne i den gamle store tilskuerpavillon på Travbanen i Bjæverskov.

På første sal sælges glas, porcelæn, legetøj, køkkenting, kobber og nips, el- og elektronik m.v. I stueetagen findes rigtig mange gode møbler af enhver slags. Der findes mængder af bøger, malerier, tegninger og rammer, LP-plader og CD'ere i massevis. Og genbrugsmarkedet er ellers sprængfyldt med alle mulige andre ting og sager.

Noget for alle

"Vi er overvældede. Covid-19 har fået folk til at rydde op og ud. Og det er kommet os til gode," siger Per Juhl fra Lions Køge.

Der er også mange udsmykningsgenstande, værktøjer og cykler - og mængder af legetøj og "børneting". Og rigtig mange bøger i alle genrer fx forskellige romaner, kogebøger, kunstbøger og faglitteratur...

"Vi har også rigtig mange gode møbler, så der fx for den nystartede unge familie, den studerende eller den fraflyttede kan gøres et kup for en billig penge. Et særligt kup er bl.a. en flot skænk, en 'sekretær' og et hænge-vitrineskab - alt i egetræ fra 1930'erne."

Åbningstid er 10-13

Genbrugsmarkedet den 15. august afholdes på Travbanen i Bjæverskov med masser af håndsprit og god afstand.

Åbningstiden for genbrugsmarkedet er fra kl. 10 til 13.

"Vi tror, der bliver tryk på fra starten, ikke mindst fordi 'genbrugsfolket' har ligget stille i lang tid under nedlukningen," siger Per Juhl.

"Vi har dog ikke ligget stille men samlet mange rare ting sammen."

I øvrigt tilbyder Lions kørselsservice for hjemtransport af store anskaffelser. Det kan aftales på stedet.

Godt formål

Hvis man for øvrigt ligger inde med nyttige og brugbare ting, som bare er for gode til at kassere eller smide ud, er man meget velkommen til at kontakte Lions Genbrug for aftale om afhentning af større partier gode møbler eller lign.

Man skal kontakte Lions på telf. 4088 3912 eller maile til juhl-lauritsen@mail.dk -

Adgang til genbrugsmarkedet er gratis og indkørsel til markedet skal ske fra Vollerslevvej i Bjæverskov.

Det er LIONS Køge og Lions Køge Bugt i Køge Kommune, som arbejder sammen om genbrugsmarkedet. Overskuddet går ubeskåret til Lions' humanitære hjælpearbejde både lokalt, nationalt og internationalt.

Et hjælpearbejde, hvor der vel at mærke ikke bruges én eneste krone til administration.