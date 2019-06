Stor sankt hans fest på Køge Marina

Kulturudvalget i Køge Kommune afholder kæmpe Sankt Hans Fest ved Nordstranden på Køge Marina, søndag den 23. Juni fra kl. 19 til 23. Med båltale af borgmester Marie Stærke.

Traditionen tro afholdes der Sankt Hans aften på Køge Marina. Det sker med et kæmpe bål, midsommersang, båltale, levende musik og medrivende feststemning. Arrangementet afvikles på det nordlige område for enden af den store parkeringsplads. Og går det som forventet, dukker mere end 2.500 mennesker op til den hyggelige og festlige sammenkomst.

Musik og båltale

Sankt Hans aften begynder ved 19-tiden, hvor boderne åbnes. Det er Lions Køge, der sørger for både vådt og tørt. "Are you ready Stewe", et populært lokalt orkester, spiller op kort efter kl. 19.30 og sikrer den musikalske baggrund for en forhåbentlig lun og tør bålaften.

Kl. ca. 21.30 holder borgmester Marie Stærke årets båltale. Borgmesteren har meget på hjerte, men hvad - skal ikke her afsløres. Mon ikke heksen, der i år er i særlig speciel ’valgudgave’ og fremstillet af Lions’ driftige kvinder, får sig et par velvalgte ’Køge-ord’ med på rejsen til europæiske Bloksbjerg?

Midsommersang

og Sankt Hans bål

Midsommervisen skal selvfølgelig afsynges – på Shubiduas velkendte melodi. Teksten uddeles til alle.

Efter båltalen tændes det kæmpestore bål kl. ca. 21.45 af brandkyndige folk fra Beredskabet i Køge. Bålet, der består af mange vognlæs stammer, grene og kvas fra Marinaen og kommunen, bliver rejst af ETK i Køge.

Mange mennesker

Køges Kultur- og Idrætsudvalg byder velkommen og håber på, at rigtig mange mennesker kigger forbi i det forhåbentlig gode vejr. Sidste år røg fornøjelsen dog på grund af tørke og forbud mod bålafbrændning. Det vil ikke ske i år, lover udvalget! Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage. Og frisktappet fadøl fra Braunstein og sodavand, ligesom Lions griller lækre stadionpølser. Den lille Pandekagevogn fra Havdrup tilbyder også friskbagte pandekager.