Sten Sønderhousen sælger stofmasker, han får syet i Thailand

En tanke om at hjælpe en ven i Thailand, der var hårdt ramt på økonomien af corona, blev til virksomheden Stens Stoffer, som sælger stofmasker i Danmark.

Heden - 16. december 2020 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

"Da Mette Frederiksen lavede det første maskepåbud, valgte jeg at få lavet nogle stofmasker, som jeg solgte til venner og bekendte. Jeg opdagede hurtigt, at jeg fik positive tilbagemeldinger på deres pasform og kvalitet."

Sådan lyder det fra Sten Sønderhousen fra Viby, som for nylig oprettede firmaet Stens Stoffer, hvor han sælger genanvendelige stofmasker.

Stofmaskerne får han produceret af en ven i Thailand, der er skrædder.

"Jeg har kendt ham de seneste 13 år og også besøgt ham. Han har syet rigtig meget af mit tøj," fortæller han.

Da Covid-19 lukkede for det meste af verdens turisme, gik det hårdt ud over Sten Sønderhousens skrædderven, hvis forretning primært er drevet at turisme. Derfor fik han ideen om at få produceret stofmasker hos ham.

"I Thailand har man ikke de samme hjælpepakker til virksomheder som i Danmark. De har primært 'hjælp dig selv-pakken'. Derfor var det vigtigt for mig at hjælpe ham."

Efter at have fået de første masker hjem, gik Sten Sønderhousen i gang med at videreudvikle dem, så der bl.a. kom metaltråd ved næsen og en afkorter på elastikken, så de kan tilpasses den enkelte.

Desuden blev der lavet mulighed for at sætte et filter eller ekstra stof ind i masken.

Stofmaskerne blev solgt fra en simpel hjemmeside og gennem Sten Sønderhousens eget netværk. Men da det blev påbudt at bære mundbind eller visir indendørs i offentlige rum, blev han med egne ord "lagt ned af bestillinger". Derfor blev det nødvendigt at oprette et firma.

Og det er dette firma - Stens Stoffer - der nu står for produktion og salg af stofmaskerne, som man bl.a. kan få broderet firmanavn eller logo på.

Men for Sten Sønderhousen er det også vigtigt at understrege, at hans masker ikke er godkendt som værnemiddel eller medicinsk udstyr.

"De er opbygget, som det anbefales, med tre lag stof og kan vaskes ved 60 grader. Der er mange, der spørger, om de er CE-godkendt. Det er de ikke. Jeg har søgt meget på nettet for at finde genanvendelige/vaskbare mundbind, der er CE-mærket, og der er ikke mange. Jeg oplever ofte, at andre, der sælger stofmundbind, ikke gør tydeligt opmærksom på, at deres masker ikke er værnemiddel eller medicinsk udstyr. Det siger Sikkerhedsstyrelsen faktisk, at man skal skrive meget tydeligt. Jeg oplever også ofte, at der er mange holdninger generelt imod brugen af stofmundbind. Her henviser jeg altid til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af brugen af stofmundbind, hvor de siger, at stofmundbind er et alternativ til engangsmundbind for raske personer."

I øjeblikket findes der 54 forskellige masker i Sten Sønderhousens sortiment, som kan ses på hjemmesiden www.stensstoffer.dk, og der kommer flere til. Bl.a. er der lige kommet sorte masker med statements som "#LOVE", "#HAPPY" og "Kærlighed til livet" på.

Derudover har Sten Sønderhousen lavet en aftale med Sport & Erhvervshuset ApS i Roskilde, som køber masker af ham og trykker firmalogoer eller anden tekst på maskerne.