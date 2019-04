Standerhejsning Bjæverskov Tennis

Lørdag den 4. maj kl. 10 er der standerhejsning i IF Frem Bjæverskov Tennis. Det er samtidig startskuddet til udendørssæsonen, hvor de forårsklargjorte baner blot venter på, at spillerne kommer med ketcher og bolde. Efter standerhejsning er der traditionen tro en kop kaffe og lidt morgenmad til de fremmødte.

Tennissportens Dag

lørdag den 4. maj kl. 12-16

i IF Frem Bjæverskov Tennis

Samme dag er tilfældigvis også Tennissportens Dag, så fra kl. 12-16 er du velkommen til at komme og prøve at slå til en tennisbold og se, om det måske er en sportsgren, du godt kunne tænke dig at lære. Klubben har udstyr, du kan låne på dagen. Så mød op kl. 12 og få introduktion til spillet og hør om træning i løbet af sæsonen, om sociale arrangementer, kontingenter, banereservation og meget mere.

Tennissportens dag er et initiativ, som DGI og DIF satser på for at få flere danskere til at dyrke idræt. På www.bevaegdigforlivet.dk/tennis/for-nye-spillere finder du få 10 gode grunde til, hvorfor du skal spille tennis – bl.a. er det nemt at lære, det er ikke en dyr sport, det spilles verden over, det er udfordrende og er både en individuel sport og en holdsport, og sidst men ikke mindst så er det sjovt.

Så mød op ved tennisbanerne kl. 12 på Halvejen i Bjæverskov bag hallerne. Her ligger klubhuset og bagved finder du tennisbanerne. If Frem Bjæverskov Tennis, en del af noget lokalt.