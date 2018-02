Stand up i Cosmos

3. marts kl. 20.00 går Mads Brynnum på scenen i CosmosHuset, Søndergade 13, 4130 Viby.

Showet hedder Alvorligt voksen og er et comedyshow om kedelige ting. Om at bo i hus i provinsen, om at det mest spændende i ens liv er at få ny revisor, om det fede ved at køre med langt lys, om ydmygende møder i banken og ikke mindst om den grundlæggende angst livet som forælder vækker i en. Angsten for ikke at være god nok, for at nogen finder ud af man ikke aner hvad man laver som forælder, og så selvfølgelig for farlige, farlige psyokpathvepse.

Men frem for alt er Alvorligt voksen et show om hvor helt utroligt kedeligt og voksent Mads Brynnums liv pludselig er blevet. Og om hvorfor det faktisk er ret fedt.

Mads Brynnum optræder gratis. Men han lader hatten gå rundt, når showet er forbi, så kan du betale, hvad du vil. Mobilpay er også muligt. Det er en rigtig god idé at reservere din gratis billet, så er du sikker på, der er en plads til dig, når du kommer. Pladsreservation foregår via www.kulturcosmos.dk

Døren åbner kl. 19.30.