Spisning for fællesskabet hos KFUM Spejderne i Borup

KFUM Spejderne i Borup inviterer hele byen til en hyggelig aften med gratis fællesspisning i Spejderhytten, tirsdag d. 23. april kl. 18:00 – 20:00.

I vores spejdergruppe arbejder vi meget med udviklingen af det hele menneske. Vi vil udvikle vores spejdere til mennesker, som er klar over egne kompetencer og hvordan de sætter dem i spil. Vi vil også lære dem at når de har taget ansvar for sig selv, så skal de tage ansvar for det samfund de lever i. Vi kan ikke som spejdergruppe fortsat kun se ind i egen navle, men vi er nødt til at tage et samfundsansvar. Det kan vi gøre på mange måder, men en af de ting vi kan støtte op om, er at bringe indbyggerne i samfundet tættere på hinanden. Samfundsudviklingen er gået hen imod individualisternes verden, men det er i fællesskabet og sammenholdet og når vi VIL hinanden, at vi kan stå sammen om de virkeligt store opgaver. Vi vil i vores spejdergruppe gerne virke som lokalt kraftcenter og støtte op om samhørighedsfølelsen i byen hvor vi som individer står stærke sammen og gennem dette turde sætte vores egne kompetencer i spil.

Et af de små skridt i dette arbejde er et fællesarrangement hvor vi spiser sammen nede i vores spejderhytte. Spejderarbejdet er kendt af de fleste og folk ved hvad vi står for og rigtigt mange har prøvet spejder som børn og ved, at vi er trygge og upolitiske og blot vil gøre en god gerning. Når vi laver fællesspisning samler vi alle: børn, unge og gamle – familier og enlige til en aften hvor alle får en følelse af at høre til og kunne bidrage.

Oven i dette lader vi vores spejdere få en følelse af at gøre en forskel og lære af det undervejs.

Vi lader de yngste spejdere pynte op og hjælpe til med madlavningen, mens de større spejdere sørger for bål til hyggen efter maden.

Da det er Sct. Georgs Dag (og Sct. Georg er spejdernes skytshelgen), vil vi få de mindste spejdere til at opføre et lille teaterstykke med en drage.

Undervejs synger vi sange fra spejdersangbogen og hygger på kryds og tværs mellem dem som kommer alene og dem som kommer flere sammen.

Hele byen inviteres med og det er en kærkommen lejlighed for os til at snakke med jer "gamle spejdere" som dukker op for hyggens og samværets skyld.

Vi håber på en mild forårsaften, så vi kan sidde udendørs efter maden og få kaffen og lidt dessert, som nok fremstilles over bål, mens vi synger aftenen af.

Et sådan arrangement er som en dråbe i havet i forhold til fællesskabet, men en dråbe kan også lave små ringe som dønninger i vand og når vi bliver ved og er konsistente i som spejdergruppe også at række ud i vores nærområde, så vil vi her kunne gøre en forskel.

Arrangementet er i øjeblikket oprettet på den officielle hjemmeside: Danmarkspisersammen.dk og er også notificeret på flere af byens facebookgrupper. Arrangementet er gratis og støttes økonomisk af Køge Kommune, men vi beder om, at I tilmelder jer til Gruppeleder Dorthe Mølvig hvis I ønsker at deltage - enten på mail til: borupspejder@hotmail.com eller på SMS: 6167 2711 så vi ved, hvor meget mad vi skal lave.