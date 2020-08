SPAR Borup har doneret 40.000 kr. til Borup Idrætsforening, som Knud Laustsen (nr. 2 fra højre) her overrækker på en gavecheck til Anette Simoni, formand for Borup Idrætsforening (i midten). De øvrige på billedet er fra venstre Jane Laustsen, Jesper Laustsen og Dennis Laustsen ? alle SPAR.

Spar Borup indgår stort sponsorat med Borup Idrætsforening

"Mange foreninger og sportsklubber er hårdt ramt på økonomien som følge af nedlukningen af samfundet i forbindelse med corona-krisen. Nogle har mistet kontingenter eller sponsorer. Vi vil gerne være med til at gøre en forskel her i lokalområdet i takt med, at foreningslivet åbner igen. Det er baggrunden for aftalen med Borup Idrætsforening," siger købmand Knud Laustsen.