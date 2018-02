Spændende ny udstilling i Ejby Medborgerhus

Spændende kunstmaler fra Solrød Strand udstiller i Ejby Medborgerhus!

Det er norske Lisbeth Moi Sindum som udstiller sine malerier fra 3. marts til sidst i april.

Lisbeth fortæller:

Lærredet er min samtalepartner, det venter - så stille, så hvidt, så tålmodigt!

Nogle gange åbent, andre gange lukket! Hvor går vejen hen denne gang? Jeg har en fornemmelse af en tilstand i mig, som jeg vil formidle.

Når tanker, drømme og følelser kolliderer med virkeligheden, er maleprocessen en ventil som åbner sig og lader mig tale det sprog som ikke har ord - det sprog som alle kender eller måske genkender uden helt at vide hvorfor.

Det er farverne som tiltrækker mig mest. Formene kommer så småt efterhånden som maleprocessen skrider frem. Hver farve har sit ordforråd, og de snakker til mig undervejs. Nogle gange siger de meget, og maleprocessen går næsten af sig selv. Andre gange har de ingenting at sige, og jeg sidder fast indtil noget pludselig løser sig op. Samtalen er i gang!

Jeg maler aldrig noget jeg ser eller har set. Det bliver altid et konglomerat af indtryk, som kommer til udtryk via farver og former.

Jeg maler hovedsagelig med olie på lærred.