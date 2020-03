Spændende koncert- og fortælleaften med Vesselil i Ejby Medborgerhus

Vesselil er en moderne dansk stryge- og vokaltrio med violin, bratsch, cello og sang.

Trioen har med deres intense nærvær og hengivne sammenspil skabt et varieret, elegant og energifyldt koncertrepertoire med dybe rødder i den nordiske folkemusiktradition; en sindrig blanding af gamle sange og dansemelodier og nye kompositioner, der fører lytteren gennem rørende for-

tællinger, filmiske scenarier og sydende dansegulve.

Trioen mødtes i deres fælles studietid på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg, og de har hver især derudover studeret i hhv. Indien, USA og Sverige.

Aftenen i Ejby Medborgerhus er en kombineret musik- og fortælleaften; udover at spille koncert vil trioen fortælle om deres vej ind i musikken, hvad musikken betyder for dem, og hvad der inspirerer og driver dem til at komponere og arbejde med musikken. Der vil ligeledes blive spillet op til fællessang.

Navnet Vesselil er hentet i en gammel dansk folkevise, som fortæller historien om den unge kvinde, Vesselil, der nægter at sælge sine drømme og ambitioner for et forgyldt skrin. Med hendes integritet som inspiration balancerer trioen mellem det glædessprudlende og det melankolske og formidler den dybde og styrke, som findes her.

Vesselil har spillet på mange store danske samt internationale festivaler så som Tønder Festival, Musik over Præstø Fjord og Copenhagen Jazz Festival, Folk Baltica (D), Kaustinen Festival (FIN), Buskers Bern (CH) og Tanz & Folk Festival Berlin (D).

Vesselil er:

Clara Tesch - violin, bratsch, sang, Elisabeth Dichmann - violin, sang og Maja Aarøe Freese - femstrenget cello, sang.

Kom og oplev trioen i Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19, 4623 Lille Skensved,

Torsdag, den 26. marts kl. 19.30 – 21.00.

Billetter kan købes på Billetto og ved døren . Billetpris: 75,- kr. for medlemmer andre 100,- kr.