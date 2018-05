Sommerbogen er børnenes læselystkampagne

Traditionen tro ruller bibliotekerne den store læselystkampagne ud i hele Køge Kommune. Kampagnen som begynder 15. juni handler om at styrke børns lyst til at læse. Børnebibliotekarerne er lige nu parate til at hjælpe børnene med at finde de bedste feriebøger.

Børnebibliotekets højtid

Sommerbogen er et af årets højdepunkter på børnebiblioteket. Interessen for at deltage er vokset år for år og børnene har stor lyst til at fortælle om de sjove, uhyggelige og spændende bøger, de har læst. –"Vi oplever at Sommerbogen er et fast ritual i mange familiers ferier år efter år", fortæller Mie Aksglæde Olsen fra Herfølge Bibliotek.

Bogpræmie til alle

Sommerbogen er for alle mellem 6 og 16 år. Det går ud på at læse 3 bøger og anmelde dem. Alle der laver 3 anmeldelser kan vælge deres helt egen bogpræmie – og her er mange gode bøger at vælge imellem. Børnene får en bog uanset om de har anmeldt en god, sjov, kedelig, sød, uhyggelig eller trist bog - det vigtigste er, at børnene fortæller om bogens handling og hvorfor den er god eller mindre god.

Børn i alderen 7 til 14 år kan skrive 3 anmeldelser på www.Biblo.dk, der er danske børnebibliotekers fælles website, og deltage i den nationale konkurrence, hvor man bl.a. kan vinde en iPad Mini og en masse lækre bøger.

Læs det du vil

Det er børnenes lyst der er drivkraften, og derfor er det børnene selv der vælger, hvilke bøger de vil læse og anmelde. –" Vi har både nye bøger og klassikere, bøger om kærlighed, bøger der bringer smilet frem, bøger om sport, krimi, fantasy, fagbøger, ungdomsbøger og meget mere, så ALLE børn kan få stillet deres læselyst", slår børnebibliotekaren fast og opfordrer til at man tager et kig på EreolenGo.dk, der er bibliotekets digitale tilbud for børn. Her er et stort udvalg af e-bøger og netlydbøger, som man kan låne og læse på tablet, mobil eller computer. Børnene kan tilmelde sig på bibliotekerne i Borup, Herfølge og Køge eller på KøgeBibliotekernes hjemmeside, koegebib.dk. Her kan man læse mere om Sommerbogen og printe anmelderark. Det er selvfølgelig gratis at deltage i Sommerbogen.