Kim Greiner og hustru fik endelig set et ægte Frida Kahlo-maleri på en sommertur til Louisiana. Her er det en udstillingsplakat fra kunstmuseet med Frida Kahlo som en af 34 fantastiske kvinder. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Sommer i coronaens tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommer i coronaens tid

Louisianas udstilling "Fantastiske kvinder" var målet for Gitte og Kim Greiners udflugt i sommervarmen. Turen dertil blev begivenhedsrig, og udstillingen med bl.a. malerier af Frida Kahlo levede helt op til forventningerne.

Heden - 26. august 2020 kl. 08:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fortsættelse fra sidste uge Som et kulturelt indslag ville Gitte og jeg se udstillingen om fantastiske kvinder på Lousiana. Her i coronatiden er der indført tidsbestilling på Louisiana, så billetter skal bestilles og betales hjemmefra.

Da vi var lidt sent ude, var der først tid kl. 14. Vi havde derfor god tid, da vi i Borup steg på toget kl. 10.35 mod København. Der skulle skiftes til Kystbanetoget, men der var problemer, idet der blev meldt om personpåkørsel. Toget til Helsingør var aflyst, og toget til Nivå ville kun køre til Skodsborg, og derfra var der togbusser.

Lige da vi var på vej ud af kupeen i Skodsborg, blev det meddelt, at toget alligevel kørte til Nivå. Så vi fortsatte til Nivå, der var noget tættere på Humlebæk og Louisiana end Skodsborg. I Nivå blev der gjort opmærksom på, at der ville afgå et tog mod Helsingør allerede efter kun 45 min.

At sidde på en bænk på Nivå Station lød ikke tillokkende. Vi var sultne, så vi besluttede at gå til Nivå Havn for at finde et eller andet spiseligt og så fortsætte til fods til Lousiana. Der ville være et par kilometer til havnen, men der måtte vel være dejligt køligt nær vandet.

Jo, rigtig nok, der lå to spisesteder på havnen. Der var god plads på en restaurant, der hed Lagunen, så jeg plantede Gitte ved et bord i skyggen, og vi havde besluttet os for to stjerneskud. Indenfor var der tomt, med der stod et par tjenere bag disken.

Jeg hilste højt og venligt: "Goddag". De kikkede på mig, men svarede ikke. Ok jeg var i korte bukser og T-shirt, og jeg havde den rette hudfarve, men hvorfor de ikke hilste på en potentiel kunde, ved jeg ikke.

Min lunte i sådanne tilfælde er ret kort, så jeg meddelte dem, at når de ikke gad hilse, så gad vi heller ikke spise hos dem, og så gik jeg. Gitte så noget forbavset ud, da jeg meddelte, at vi flyttede til den nærliggende cafe, der hed "Cafe Strandhuset".

Der var et ledigt bord i skyggen, godt nok lige ved køen til ishuset. Gitte ville have fiskefrikadeller med nybagt rugbrød, tranebær og løgkompot til 95 kr. Jeg havde besluttet mig til fish og chips, men så kiggede jeg nærmere på de mænd, der gik rundt med bar overkrop og alle med velpolstrede maver i fri dressur.

Min egen mave er efterhånden også blevet ret så velpolstret her i coronatiden, og de der pommesfritter var jo nok dyppet i friturefedt. Så lynhurtigt ombestemte jeg mig og ville også have fiskefrikadeller.

Jeg havde ikke fundet noget drikkekort, men bestilte to Pepsicola. Jeg betalte, men undrede mig så. To gange fiskefrikadeller blev 190 kr., men jeg betalte 276 kr. Hvad var så de 86 kr?

Jeg havde ikke fået nogen bon, så jeg var inde og spørge. Jo, en flaske cola kostede 42 kr.

Jeg indvendte: "Jamen en cola på et 4-stjernet hotel koster ikke engang så meget, og det her er en strandcafe".

Tjeneren var hurtig: "Det kan da godt være, men her er det med udsigt."

Gitte sad faktisk med ryggen til udsigten, så hun burde have rabat. Jeg fik fat i drikkekortet og rigtig nok, sodavand i ½ liter flaske kostede 42 kr. Vi var godt nok i whiskeybæltet, men jeg troede kun, at det var huse og whiskey, der var dyrt.

Vi fik vores cola, og Ok det var med glas og isterninger, og så ventede vi på maden.

Der gik 20 minutter, stadig ikke nogen fiskefrikadeller. Efter yderligere 10 minutter gik jeg ind og spurgte til frikadellerne. Der er nemlig noget, der hedder "Greinersyndromet", og det er når vores bestilling er blevet glemt. Men nej ikke her, den var på vej, blev der sagt. Så kom de endelig. Selvom det var et let måltid, var det helt i orden og smagte dejligt.

Vi skulle videre, og heldigvis går der busser på Strandvejen mod Helsingør. På busskiltet stod der, at om lørdagen var der 60 min. drift, men der stod ikke noget om hvornår. Så vi begyndte at gå mod Humlebæk, og der var jo kun 3-4 kilometer. Heldigvis med solen i nakken og enkelte steder med lidt skygge. Jeg bemærkede dog, at asfalten nogle steder var smeltet på stien og lå i små søer - så varmt var det.

Der kom ikke nogen busser, så på gåben nåede vi endelig Louisianna, og klokken var efterhånden blevet 14.30.

Endelig fremme på Lousiana var der dejligt køligt indenfor, og vi fandt let udstillingen med de 34 fantastiske kvinder, der i den grad udfoldede sig surrealistisk.

Den kunstner, jeg glædede mig mest til at se, var Frida Kahlo, der havde en tysk far og og en mor, der var indianer. Vi har engang besøgt hendes hjem og museum i Mexico City, men der havde de ikke et eneste maleri af hende, fordi et enkelt billede kostede en bondegård. Endda en dansk bondegård, og det havde det lille museum ikke råd til.

Jeg holder meget af Frida og kender hele hendes historie med, hvordan hun som ung fik en jernstang igennem kroppen og lå lænket til sin seng i årevis. Hun fik sat et spejl op, og de fleste af hendes malerier er derfor selvportrætter.

Hun giftede sig med Diego Rivera, der lavede fantastiske vægmalerier. Han kunne noget med damer, selvom han lignede skrubtudsen i Tommelise. Noget lykkeligt ægteskab blev det bestemt ikke.

Frida har sammenvoksede øjenbryn, og derfor kan hun kendes blandt utallige andre kvinder. Tænk, jeg læste i en brevkasse i Familie Journalen, at en kvindelig butiksejer havde en medarbejder med sammenvoksede øjenbryn. Hun spurgte, om hun kunne forlange, at medarbejderen fik plukket øjenbryn, så de ikke var sammenvoksede. Nej, selvfølgelig ikke, skrev brevkassen, og personligt elsker jeg Fridas sammenvoksede øjenbryn.

Rigtig fin udstilling, og endelig fik jeg set et ægte Frida Kahlo maleri foruden de 33 andre fantastiske kvinders malerier.

Der var også en udstilling af japaneren Tetsumi Kudos med nogle groteske og absurde opstillinger, der hentydede til verdens undergang. Så foretrækker jeg i den grad sammenvoksede øjenbryn.

Efter halvanden time var det tid til noget koldt at drikke sammen med en jordbærkage. Og for resten; her kostede en økologisk æble/hindbærflaske med glas og is 38 kr. Og så var der endda udsigt til os begge to ud over Øresund og ikke kun til nogle hvidmalede master i Nivå havn.

Der var ensretning igennem udstillingerne, men udover at der ikke var selvbetjening i cafeen, og at borde og stole hele tiden blev tørret af efter hver gæst, så mærkede vi ikke noget til corona-tiden på Lousiana.

Toget hjem kørte på skinner, og der var kun tre minutters ventetid på Hovedbanen til toget mod Borup. Jeg skrev et kryds i kalenderen. Tænk, der var nogle tog, der passede sammen.

Af Kim Greiner