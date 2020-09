Søren Martinsens udstilling ?Landskaber? kan ses i Borup Kulturhus fra den 4. oktober.

Søren Martinsen udstiller i Borup Kulturhus

"Landskaber" er titlen på en ny udstilling af Søren Martinsen, der fra den 4. oktober kan ses i Borup Kulturhus. Det er dog ikke den uberørte natur, men de spor, vi som mennesker sætter i landskabet, han arbejder med.

Søndag den 4. oktober kl. 14-16 er der fernisering på udstillingen "Landskaber" af Søren Martinsen i Borup Kulturhus.

Landskabsmaleriet er en genre med en historik, der strækker sig over århundreder.

Men det er ikke den urørte og kyske natur, som Søren Martinsen arbejder med, men brugsnaturen og de spor, vi som mennesker sætter i landskabet.

Hvordan vi deler det op og kontrollerer det. Og i modsætning til alle de ting, der ligger ude forbi horisonten og det sensoriske apparat, hvor fantasien og hallucinationerne tager over, så er landskabet omkring os noget konkret, vi kan forsøge at forstå og forholde os til.

Det er farver og former. Det er stor skønhed og et billede på, hvordan forskellige menneskelivs baner gennem tiden har formet det landskab, der omgiver os. Det er et billede på, at landskabet ikke bare er et landskab, men et produkt af os selv.

Hvis man vil vise et kendt motiv - landskabet - på en ny måde, skal man skifte standpunkt og f.eks. gå højt til vejrs, og det har Søren Martinsen gjort.

Denne utraditionelle landskabsmaler har været en tur på Google Earth, og hvad han har set her - på en svimlende afstand - har hanvalgt, afmalet og genskabt i sine typisk pågående farver, så resultatet mere end tangerer det abstrakte maleri.g

Havde vi ikke forklaringen med Google Earth, der ser verden fra oven, ville vi antage disse malerier for at være forestillingsløse, men former og farver genkendes.

Søren Martinsen (f. 1966) er uddannet fra Det kgl. danske Kunstakademi i København samt Goldsmiths College, University of London. Han er en kunstner med et hav af udstillinger bag sig og har gjort sig bemærket med store soloudstillinger over hele landet bl.a. på Trapholt, Kunsthal Nord, Rønnebæksholm og Sorø Kuntmuseum.

At han i dag bor i Glumsø og ikke i København, nævnes kun for at bekræfte konfigurationen mellem hans daglige omgivelser og så de motiver, som han giver fra sig, og som kan ses på denne udstilling.

Det er muligt at møde Søren Martinsen ved ferniseringenen søndag den 4. oktober. Udstillingen kan herefter ses hver weekend samt efter aftale frem til den 8. november. Der er gratis adgang.