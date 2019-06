Smag på Aronia juice hos MENY i Viby

Vibe Økologi i Lejre Ådal - her brænder vi for mennesket, miljøet og sundheden

Skoleelever, yoga, hvide kitler og reagensglas.... Det er ikke just det første man kommer i tanke om, når man tænker på et landbrug, men i Lejre Ådal finder man det hele på ét og samme sted. Henrik Byrial, som både er landmand og forsker med en ph.d. i plantefysiologi, bor sammen med sine døtre, Karen og Linn på Vibevadgaard der drives økologisk. Her står ikke mindre end 33 km Aronia buske, som Vibevadgaard bruger når de producerer deres økologiske Aronia juice. De små bær, som nogle måske kender som surbær, høstes i september måned. Men forud for høsten er der lagt virkelig mange timers arbejde i at holde jorden under buskene fri for genstridigt kvikgræs, tidsler mv. For de, ellers så hårdføre aroniabuske, er nemlig ikke glade for at stå med "fødderne" i ukrudt. Når bærrene er høstet, presses de til saft, og tappes straks på flasker, som så ryger ud til butikker og helsekostforretninger under navnet "Vibe Økologi". Vibevadgaards Aronia juice består udelukkende af den rene saft fra bærrene, ingen tilsat sukker. Den presserest der er tilbage, efter presningen af bærrene, frysetørres og laves til et fint mørkerødt pulver, som kan anvendes på utallige måder i madlavningen – her er det vist kun fantasien der sætter grænser, men mange bruger den i youghurt naturel, smoothies eller i grød.

Nu skulle man tro, at der med 45 ha landbrug og frugtplantage var nok at se til, men på Vibevadgaard foregår der meget mere end "bare" landbrug. På gården findes nemlig også et laboratorium, hvor Henrik underforskningsenheden Byrial bl.a. undersøger Aronia bærrenes indhold af de sunde anthocyaniner, som fx også findes i blåbær. Aronia har imidlertid 3-4 gange mere anthocyanin end blåbær. Den viden han får ud af forsøgene, bruger han eksempelvis i forbindelse med forædling af en helt unik Aronia plante med et meget højt indhold af anthocyaniner. Det er i kliniske forsøg vist at anthocyaniner sænker indholdet af kolesterol i blodet. Det har taget 12 år at udvikle Aronia planten udfra vilde Aronia planter som han har indsamlet i nordamerika. Men Henrik nøjes ikke alene med at forske i sit eget laboratorium. I øjeblikket er han nemlig, i samarbejde med forskere og læger på Regions- hospitalet Horsens og Syddansk Universitet, også i gang med et stort forskningsprojekt, der undersøger Aronia plantes effekt på sundheden hos de 110 forsøgspersoner. Her undersøger man bl.a. pulverets virkning på kolesterol, oxidativt stress og fertilitet.

Men ud over landbrug og forskning lægger Vibevadgaard også omgivelser og lokaler til forskellige former for retreats og kurser - bl.a. i mindfulness. Her kan deltagerne så nyde de landlige omgivelser, og gå ture blandt bærrækkerne, som ud over Aronia også omfatter havtorn, ellebladet bærmispel, immerbær, stikkelsbær, ribs og solbær, som alle leveres til restaurant NOMA.

Når foråret igen rammer Danmark, og man bevæger sig en tur ud på landet, kan man typisk høre vindens susen i træerne blande sig med traktorernes brummen på mar-kerne. Men på Vibevadgaard blander disse lyde sig også med lyden af glade barne- stemmer. Elever fra 4. og 5. klasse, fra Allerslev Skole, kommer nemlig og sår de første frø i deres skolehaver i det tidlige forår. Henover sommeren kommer børnene så en gang om ugen for at passer deres haver, smage på frugten af deres spændende arbejde, og lytte til hvad Henrik har at fortælle dem af guldkorn – ofte mens de sidder og hygger omkring et bål. Men inden børnene går i gang med arbejdet i skolehaverne, finder de måtter og tæpper frem og "varmer op" med en times mindfulness og yogaundervisning under Christinas kyndige ledelse, enten ude i den store have, eller inde i den store sal på Vibevadgaard.

Vibevadgaard har udover de nuværende produkter "Aronia juice" og "Aronia SHOT" lige lanceret en ny "Ekstra kraftfuld Aronia" juice. Fredag d. 28 juni mellem 14 – 18 vil medarbejdere hos Vibe Økologi uddele smagsprøver af Aronia juice i Meny i Viby Sj. - Kom og smag!

Ved interesse kan man læse mere om Aronia, forskningen og firmaet på www.byrial.dk