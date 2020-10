Se billedserie Efter 35 år går Jette og Kim Aagaard på pension og giver deres livsværk videre. Foto: Henrik Førby Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Skovbo Diner får ny ejer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skovbo Diner får ny ejer

Jette og Kim Aagaard har solgt Skovbo Diner og sat deres hus til salg. Nu venter pensionstilværelse i Padborg og Tyrkiet.

Heden - 21. oktober 2020 kl. 08:30 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Poul Schlüter var statsminister og Michael Laudrup yngste mand på landsholdet, da Jette og Kim Aagaard i 1985 åbnede Skovbo Diner i Ejby.

En æra slutter således, når ægteparret fra nytår går på pension og overlader deres livsværk til en ny ejer. Beslutningen har været et stykke tid undervejs, og Kim Aagaard føler sig afklaret med beslutningen. Han er tilkendt en seniorpension efter et slidsomt arbejdsliv med mange jern i ilden. Udover takeaway og mad ud af huset har Jette og Kim Aaagaard også været med til at starte kiosken i Køge Svømmeland, drevet kantinen på Køge Tekniske Skole og har de seneste 17 år forpagtet kiosk og cafe på Køge Sygehus. Nu siger hans krop stop.

- Ja - 45 år på hårde klinkegulve sætter sine spor. Jeg har det faktisk forbavsende godt med at stoppe, siger Kim Aagaard med et troværdigt smil.

Skeptisk stadslæge

Ægteparret har arbejdet side om side i alle de 35 år i et lokale, der måtte bygges helt om. Historisk har det været hendes morfars smedie. En stor udfordring, da myndighederne i sin tid skulle kigge på lokalerne.

- Stadsdyrlægen kom og kiggede, rystede på hovedet og sagde: "Det bliver sgu da aldrig til et køkken". Det er et et hundrede procent korrekt citat, og det var da også en stor udfordring, siger Kim Aaagaard med et grin og tilføjer:

- Der var mange, der ikke forstod, at vi ville det her dengang - og derfor er det også en tilfredsstillelse at give nøglerne videre efter så mange år.

- Ja, det var det her, vi ville, tilføjer hans kone med eftertryk.

Netop i sidste uge blev papirerne underskrevet, så en ny ejer overtager Skovbo Diner med det kendte koncept.

Tæt samarbejde

For Jette og Kim Aagaard er det afslutningen på et tæt samarbejde i køkkenet. Så tæt at det ind imellem har fremkaldt undren hos de ansatte.

- Vi har haft mange til at hjælpe os gennem årene, og de har flere gange undret sig over, at selvom vi stod og arbejdede med ryggen til hinanden, vidste den ene præcis, hvad den anden var i gang med. Det har været et tæt samarbejde, og de få gange, vi har været uenige, har vi fået afklaret det med det samme. Så er der blevet råbt lidt højt, fortæller Kim Aagaard.

Padborg og Tyrkiet

Deres fremtid er i Padborg og Tyrkiet. Ægteparret bor i naboejendommen til dineren i hendes barndomshjem. Det er nu sat til salg. Oprindeligt er huset opført helt tilbage i 1806 og er gennem årene udbygget og renoveret, så der i dag er mere end 200 kvadratmeter under tag og en dejlig stor have.

Jette og Kim Aagaard har besluttet at rykke teltpælene op og flytter til Padborg. Et område, hvor han er kommet siden drengeårene, og hvor huspriserne er særdeles overkommelige.

- Jeg har to fætre og en kusine i det område og jeg kom hos min faster og onkel dér allerede for 50 år siden. Han var tolder, fortæller Kim Aagaard.

Udover den nye bopæl lokker også tanken om rolige dage i et lunt klima. Mere tid under varmere himmelstrøg.

- Vi har et hus i Tyrkiet - der glæder vi os til at være meget mere, når alt der her corona er overstået, siger Jette Aagaard.