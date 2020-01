Skovbo Billedskole indbyder til kulturfestival

Lørdag den 1. februar kan man prøve kræfter med kunstens verden, når Skovbo Billedskole holder børne- og ungdomskulturfestivalen Reflex 2.0. Det foregår på Borup Skole mellem kl. 10 og 17, og det er gratis at være med.

På festivalen vil der bl.a. være udstilling af værker, som billedskolens elever har lavet, samt kunstneriske værksteder. Her kan man bl.a. lave sin egen lille bog, fortæller Gitte Egebak Henriksen, som sammen med Helena Notkin er leder af Skovbo Billedskole:

”Vi har været heldige at få fat i rigtig gode folk til de forskellige værksteder. Der er bl.a. en kunstner, som laver bøger af genbrugsmaterialer. Det kan man selv prøve. Og man kan bruge nogle af de andre værksteders faciliteter til indholdet, f.eks. grafisk tryk eller en tegneseriestribe.”

Kunstkager

En anden ting, man kan prøve kræfter med, er at lave kunstkager med en ny form for glasur, der ligner maling. Og så kan man lytte til Tomas Lagermand Lundme, der læser op, og man kan nyde og studere Poul Pedersens værk “Formen og farven en opera uden lyd”, som er centralt placeret i hovedværkstedet. Desuden kan man lave en stop motion-film, se kunstfilm og lave grafiske tryk i grafikværkstedet.

Det er anden gang, Skovbo Billedskole holder kulturfestival. Første gang var for fem år siden, og billedskolen håber at gentage successen fra dengang og se rigtig mange mennesker i alle aldre. Ifølge Gitte Egebak Henriksen er der ikke nogen, der er for små til at være med:

”Man kan godt sidde i tegneværkstedet og tegne, selvom man ikke kan tegne noget som helst.”

Glæde ved kunst

Skovbo Billedskole, der står bag kulturfestivalen, har eksisteret siden 2004. Den holder til på Borup Skole, men har også elever fra andre skoler. Et af højdepunkterne i skolens historie var, da dronning Margrethe i 2019 besøgte skolen og så på elevernes værker.

Målet med skolen er ifølge Gitte Egebak Henriksen at skabe glæde ved at arbejde med kunst, og at give en forståelse for hvad kunst kan. Derudover er det sociale også i fokus.

”Vi har elever i forskellige aldre, fra forskellige sociale lag og nationaliteter, og vi oplever, at der opstår venskaber på tværs. Det afspejler sig i elevernes arbejde. De hjælper hinanden og holder en rigtig god tone.”

For Gitte Egebak Henriksen og de øvrige lærere på billedskolen er det vigtigt, at kvaliteten af undervisningen er god. Flere af deres gamle elever er da også nået langt inden for kunstens verden, og skolelederen tør godt tage lidt af æren for det:

”Jeg tror, vi er med til at åbne nogle døre,” siger hun.