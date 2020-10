Se billedserie Børn fra Søndre Skole, Ellemarkskolen og Borup Skole skal sammen med 170.000 andre danske skolebørn blandt andet bage søde æbleboller og give en italiensk æggekage et tvist med danske æbler som en del af Coops madprogram GoCook.

Skoleelever går på æblerov

2000 børn fra Borup og Køge er med, når Smagekassen i denne uge lander i folkeskolerne

Heden - 21. oktober 2020 kl. 08:30 Kontakt redaktionen

2000 børn og unge fra Køge Kommune går på æblerov i skolekøkkenet, når GoCook Smagekassen fra Coop efter efterårsferien lander på fire ud af fem grundskoler i Danmark.

Søndre Skole og Ellemarkskolen i Køge deltager begge med 12 klasser - Borup Skole med 10 klasser. Sammen med 170.000 andre danske skolebørn skal de blandt andet bage søde æbleboller og give en italiensk æggekage et tvist med danske æbler.

- Vi oplever, at mange børn aldrig har været på æblerov, selvom Danmark bugner af æbler her i efteråret, og de er heller ikke helt klar over, hvor meget man kan bruge et dansk æble til. De kender bedst de søde, udenlandske æbler, men de danske æbler har meget mere knald på smagen, så de er fortrinlige i alt fra morgenmad til aftensmad - og naturligvis dessert. Børnene kan derfor blive mad-reddere ved at lære at bruge de mange danske æbler lige nu. Og så skal de naturligvis også smage æblerne og opleve, hvordan de kommer fra jord til bord, siger Bente Svane Nielsen, der er projektchef for GoCook, Coops madprogram for børn og unge.

Og noget kunne tyde på, at det ikke kun er GoCook, der godt kunne tænke sig, at børnene lærte de danske æbler bedre at kende. Skolerne har tilmeldt sig som aldrig før, så der i år er rekorddeltagelse med knap 7500 tilmeldte klasser fordelt over hele landet.

Læg dertil danskernes stigende interesse for at placere deres forbrug lokalt. Coop spurgte i april befolkningen, hvad de ville gøre mere efter corona-nedlukningen, og her svarede 41 procent, at de ville handle flere lokale fødevarer. Derfor sætter Coop i år fokus på at fremme forbruget af og ikke mindst interessen for danske råvarer.

Udfordrer madmod

GoCook har en mission om at skabe den første generation, der er bedre til at lave mad end deres forældre.

Det er lærerne selv, der har tilmeldt sig GoCook Smagekassen og bestilt en kasse fyldt med råvarer og undervisningsmaterialer.

I år indeholder kassen udover æblerne blandt andet også danske kartofler og jordskokker, som eleverne skal bruge, når de udfordres på deres madmod i skolekøkkener over hele landet.

- Børnene kender allerede æbler som en snack i madpakken eller fra kager, men vi vil gerne have dem til at opleve og reflektere over danske æblers mange smage, siger kokken Gorm Wisweh.

- Og mon ikke de ligesom jeg bliver overrasket over, at det kræver næsten et helt års arbejde at bringe danske æbler fra jord til bord, siger Micki Cheng.

Både Gorm Wisweh og Micki Cheng er ambassadører for GoCook og har begge både spist, skrællet og kokkereret sig gennem bunkevis af æbler i forbindelse med de mange film til årets Smagekasse.

GoCook Smagekassen er i år Danmarks største madaktivitet. Den afvikles for 14. gang i træk. Skoleeleverne går i køkkenet i ugerne 43, 44 og 45.